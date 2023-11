W ostatnim odcinku najnowszej edycji "Top Model" doszło do historycznego wydarzenia. Jurorzy, po raz pierwszy w historii programu, wręczyli "złoty bilet". Dostała go piękna Klaudia El Dursi.

30-letnia uczestniczka show zachwyciła swoją urodą i dzięki decyzji jurorów ma już pewne miejsce w domu modeli. Niestety, po emisji ostatniej odsłony "Top Model" w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy, w których internauci sugerowali, że udział Klaudii w programie jest ustawiony. Fanom show nie spodobały się informacje, że kobieta w przeszłości była już modelką, a na dodatek wśród jej znajomych jest sporo osób związanych z polskim show-biznesem. Internauci ostro krytykowali zarówno Klaudię, jak i jurorów "Top Model".

Na zaczepki internautów zareagował Marcin Tyszka! Zobaczcie, co napisał!

Marcin Tyszka na swoim profilu na Instagramie opublikował wpis, w którym odpowiada na zarzuty internautów i staje w obronie Klaudii El Dursi. Co napisał o jej przeszłości i udziale w progromie!

Gdy ktoś ma ciężkie życie twierdzicie, że wszedł do programu dzięki smutnej historii...

Gdy dziewczyna ma życie kolorowe, jest szczęśliwa, spełniona, to oczywiście zostało ustawione ????‍♂️

Dementuje wszystkie teorie spiskowe

Nikt nas nie oszukał, my bardzo dobrze znamy uczestników, w epoce internetu łatwo to sprawdzić. Większość z kandydatów próbowała wcześniej przygody z modą, czasem lepiej czasem gorzej. Byłoby dziwne gdyby piękna dziewczyna obudziła się nagle, dopiero po 30 i postanowiła zrobić pierwsze zdjęcie w życiu.... Postanowiła spróbować od nowa i przyszła do nas.. To duża odwaga... Weszła do studia, zachwyciła na castingu i przeszła dalej... A co dalej zobaczymy....- napisał Marcin Tyszka.