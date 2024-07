Fani "Top Model" mogą być zadowoleni. Program którego poprzednie edycje cieszyły się wielką oglądalnością, już jesienią wróci na antenę TVN. Stacja przygotowała dla widzów wiele niespodzianek i zmian. Skład jurorów ma zostać taki sam jak w poprzednich sezonach. Różnica jest tylko taka, że TVN sam podejmie się realizacji programu. Przypomnijmy: Będzie czwarta edycja Top Model! TVN postanowił zrezygnować z...

Jednym z jurorów, który zareagował najbardziej emocjonalnie na powrót show do telewizji jest Marcin Tyszka. Znany i ceniony na całym świecie fotograf o tej informacji dowiedział się w Londynie podczas spotkania z szefową marketingu Victorii Beckham, gdzie omawiał szczegóły nowej kampanii z wielką gwiazdą w roli głównej.

Ekscytacja była tak duża, że musiał na chwilę ją przeprosić i pod pretekstem udania się do łazienki, zadzwonił do swoich kolegów - Dawida Wolińskiego i Kasi Sokołowskiej. Był szczerze wzruszony taką wiadomością, co bardzo zaskoczyło menadżerkę Beckham.

ale wraca Top Model....i to juz tuz tuz.... zobaczymy czy uda mi sie pogodzic podroze i coraz wazniejsze zlecenia w swiecie....jak zadzwonil telefon , bylem wlasnie w Londynie na spotkaniu w sprawie nowej kampanii dla Victorii Beckham ... az podskoczylem .... przeprosilem ze musze do ubikacji i od razu wykrecilem numer do Kasi i Dawida....szefowa marketingu od pani Beckham byla troche zaskoczona ,bo po powrocie calkiem sie mi lezka w oku zakrecila , ze znowu mamy razem spedzac ciezkie wakacje- kolonie- oboz kondycyjny ,choc zdjec w Indiach to chyba nic nie przebije... zobaczymy czy uda sie zgrac plany by kariera w swiatowej modzie nie ucierpiala i powstalo wielkie show.... Myslimy , myslimy.... steskniliscie sie troszke? - pisze Tyszka (pis. oryginalna)

Mamy nadzieję, że przez "Top Model" nie odłoży jednak na bok współpracy z samą Victorią. Dotychczas blisko byłej Spice Girl była tylko Joanna Przetakiewicz. Zobacz: Przetakiewicz rozpłynęła się opowiadając o Victorii

Finał trzeciej edycji "Top Model":