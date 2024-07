Joanna Przetakiewicz i jej marka La Mania zachwycają nie tylko sławne i bogate Polki, ale od jakiegoś czasu również i klientki za granicą. W lutym gwiazda i bizneswomen otworzyła butik w Londynie. Przypomnijmy: Marka Przetakiewicz podbija zagranicę [FOTO]

Przetakiewicz ma wiele znajomości wśród wielkich nazwisk ze świata mody. Przyjaźni się z Karlem Lagerfeldem, a na pokazach Chanel siada razem z Diane Kruger czy Ritą Orą. Pod koniec kwietnia w Londynie odbył się The Vogue Festival 2013 i Polki oczywiście nie mogło zabraknąć wśród zaproszonych gości.

Całą relację ze swojego pobytu na tym modowym wydarzeniu Joanna relacjonowała na swoim blogu, a szczególną uwagę poświęciła spotkaniu z Victorią Beckham, który na TVF2013 opowiadała o byciu projektantką, matką i kobietą biznesu. Ex-Spice Girl zachwyciła dyrektor kreatywną La Manii, która była pod wrażeniem tego, jak Brytyjka wyglądała i co miała do powiedzenia.

Robienie zdjęć było zabronione, ale samo spotkanie było bardzo fascynujące (...) Victoria wiele razy podkreślała, że kocha kobiety i chce sprawić, aby czuły się one dobrze w jej ubraniach i były pewne siebie. Zwróciła uwagę na to, że kobiety powinny się wzajemnie wspierać. Odczuwałam dużą przyjemność ze słuchania tego, co miała do powiedzenia. To ciepła osoba z fantastycznym poczuciem humoru - napisała Przetakiewicz na swoim blogu.