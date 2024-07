Ostatni odcinek "Project Runway" dostarczył sporo emocji, głównie za sprawą obecności Marcina Tyszki. Znany fotograf pojawił się w programie, aby uwiecznić kreacje młodych projektantów, ale nie ograniczył się tylko do tej roli. Pozwalał sobie również na niewybredne komentarze czy wręcz złośliwości. Przypomnijmy: Złośliwy Tyszka w jury "Project Runway". Uczestnicy podkładają nogę faworytowi

Wśród mniej lub bardziej dosadnych opinii wygłaszanych przez Tyszkę, największą uwagę internautów zwróciła ta, w której porównał styl kreacji do "odpustu w Raciborzu". Oczywiście najbardziej urażeni poczuli się sami mieszkańcy tej miejscowości, ale oni również nie pozostali dłużni. Na łamach miejskiego portalu www.naszraciborz.pl, pojawił się wpis, w którym mieszkańcy głośno zastanawiają się nad przyczynami niechęci Tyszki do ich miasta. Zaprowadziło ich to na... serwis AfterParty.pl.

Raciborski serwis przekierowuje do naszego artykułu sprzed niemal 3 lat, który cytuje doniesienia tabloidów mówiące o tym, iż Marcin Tyszka jest zazdrosny o nowego "przyjaciela" Dawida Wolińskiego, Ivo Kitzingera. Koszykarz urodził się właśnie w Raciborzu, a redaktorzy portalu sugerują, że w świetle tych wydarzeń, wymienienie nazwy akurat ich miejscowości nie może być przypadkowe.

Myślicie, że Tyszka ma jakiś personalny uraz do tego miasta czy powiedział to bez namysłu?

