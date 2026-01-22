Marcin Rogacewicz nagle wyjawił: "Trudno opisać słowami"
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wybrali się na ferie z dziećmi z poprzednich związków. Internautów poruszyły ich wspólne rodzinne zdjęcia. Teraz aktor pochwalił się kolejnym i podzielił przemyśleniem, które poruszyło internautów.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spędzają tegoroczne ferie zimowe w towarzystwie dzieci z poprzednich związków. Para zdecydowała się na wspólny wyjazd, gdzie wraz z pociechami korzystają z uroków zimowego wypoczynku. Tancerka i aktor podzielili się zdjęciami z rodzinnego wyjazdu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Teraz Marcin Rogacewicz zaskoczył wyznaniem.
Marcin Rogacewicz nie ukrywa
Marcin Rogacewicz nie ukrywa, że jest szczęśliwy w obecnym związku. Dzieląc się kadrami z ferii z najbliższymi, opublikował zdjęcie przy ognisku i podzielił się przemyśleniami:
Kocham ogień! Ten w sercu również… Palić, rozniecać, dbać o niego, to moje naturalne środowisko. Wszechogarniające ciepło, które trudno opisać słowami… Życzę wam wszystkim ciepła !
Fani nie szczędzili komentarzy:
Ogrzewajcie dalej tym ''ogniem'' siebie, swoje serca, swoje życia i co tylko chcecie
Ciepły uśmiech, śmiejące się oczy, które odzwierciedlają szczęście powodują, że można na Pana patrzeć z czystą przyjemnością
Ogień tworzycie Z Agą na parkiecie, nawet na śniegu
Córki Kaczorowskiej i syn Rogacewicza uczą się jeździć na nartach
Dla dzieci Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wyjazd ten okazał się wyjątkową okazją do nauki jazdy na nartach. Córki Kaczorowskiej, które są owocem jej wcześniejszego związku z Maciejem Pelą, stawiały pierwsze kroki na stoku. Kaczorowska zadbała o prywatność dzieci, ale jednocześnie pochwaliła się ich postępami, opisując jedno ze zdjęć słowami: „Dziewczyny szczęśliwe”.
Na profilu Marcina Rogacewicza pojawiło się nagranie wideo, na którym widać dzieci oraz parę dorosłych czuwających nad ich bezpieczeństwem. Aktor opatrzył filmik hasztagami: #lubieponiedzialki oraz #patchwork, co zostało odebrane jako pozytywny komentarz do nowej sytuacji rodzinnej.
Tak zaczęła się relacja Kaczorowskiej i Rogacewicza
Zainteresowanie mediów skierowane na Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza przywróciło wspomnienia o ich pierwszym spotkaniu. Para przypomniała w programie „Pytanie na śniadanie”, że poznali się na planie serialu „Na dobre i na złe”. Kaczorowska wspomniała, że zagrali tam wspólną scenę, a rozmowa poza kamerą ograniczyła się do kilku słów. Rogacewicz doprecyzował, że było ich dokładnie siedem. Choć wtedy nic nie wskazywało na późniejszą relację, dziś oboje z uśmiechem wspominają tamto spotkanie.
Zobacz także:
- Agnieszka Kaczorowska już przeprowadziła się do nowego domu i pokazała łazienkę. "Jestem zakochana"
- Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ujawnili kulisy pierwszego spotkania! "Wymieniliśmy raptem 7 słów"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.