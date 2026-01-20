Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od momentu ujawnienia swojego związku wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Ich relacja wyszła na jaw podczas pierwszego odcinka jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami", kiedy to aktor niespodziewanie pocałował tancerkę na wizji. Od tamtej chwili chętnie pokazują się razem w mediach społecznościowych, a ich związek nabiera coraz poważniejszego charakteru.

Już w marcu planowana jest premiera ich wspólnego spektaklu „Siedem”, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu również na płaszczyźnie zawodowej. Jednak to ich najnowsze publikacje z ferii zimowych wywołały prawdziwą sensację.

Agnieszka i Marcin na wspólnym wyjeździe z dziećmi

Do tej pory Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz starannie chronili prywatność swoich dzieci. Agnieszka jest mamą dwóch córek – Gabrielii i Emilii – które urodziły się podczas jej związku z Maciejem Pelą. Z kolei Marcin ma troje córek i jednego syna z wcześniejszego związku.

Tym razem jednak para zdecydowała się zrobić wyjątek. Po raz pierwszy pokazali się razem publicznie z dziećmi, udostępniając wspólne nagranie w mediach społecznościowych. Internauci byli w szoku – tak odważny krok wywołał falę komentarzy.

Zakochani postanowili wykorzystać zimowy czas ferii i zabrać swoje dzieci na wspólny wyjazd. Kaczorowska wzięła ze sobą dwie córki, a Rogacewicz – syna. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z zimowej przygody, m.in. z lekcji jazdy na nartach dzieci Agnieszki.

W jednej z publikacji pojawiły się wymowne hasztagi: „Lubię poniedziałki” i „patchwork”, które jasno sugerują, że oboje są dumni z tworzenia nowego modelu rodziny. Wpisy zostały bardzo ciepło przyjęte przez fanów.

Premiera spektaklu i coraz więcej wspólnych projektów

Publikacja wspólnych chwil z dziećmi nie jest jedynym krokiem do zacieśniania więzi pomiędzy Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. Para intensywnie pracuje nad spektaklem „Siedem”, którego premiera zaplanowana jest na marzec. Ostatnio też tancerka przeprowadziła się do nowego domu.

Choć dotychczas unikali zbyt wielu szczegółów dotyczących życia prywatnego, ich obecna aktywność w mediach społecznościowych pokazuje, że chcą dzielić się swoim szczęściem. Czy będą kolejne wspólne występy i wyjazdy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – para wzbudza emocje i nie zamierza się ukrywać.

