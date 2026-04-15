Rozstanie Marcina Prokopa i Marii Prażuch‑Prokop przestało być tylko tematem domysłów. Prezenter przekazał na Instagramie, że ich małżeństwo dobiegło końca, a formalności miały zostać dopięte z dala od kamer i nagłówków. Para była razem ponad 20 lat, a dziś podkreśla, że mimo zmiany statusu nadal trzymają dobry, spokojny kontakt.

Marcin Prokop rozwiódł się z żoną w tajemnicy. Para rozstała się w zgodzie

We wtorek, 14 marca Marcin Prokop poinformował, że jego małżeństwo się skończyło. Uwagę zwraca sposób, w jaki to ogłoszono - bez serii wywiadów, bez publicznych rozliczeń, bez medialnej przepychanki. Zamiast tego krótki komunikat w mediach społecznościowych i jasny akcent: rozstanie nie oznacza wojny.

W ich historii prywatność zawsze była ważna. Choć Prokop jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji, on i Maria Prażuch‑Prokop przez lata trzymali życie rodzinne na dystans od show-biznesowego zgiełku. Dawno nie publikowali też w sieci wspólnych zdjęć, co tylko podkręcało pytania o to, jak wygląda ich codzienność. Decyzja zapadła już jakiś czas temu, a rozwód udało się sfinalizować poza medialnym szumem.

Marcin Prokop powiedział to o żonie dwa lata temu. Dziś te słowa wiele mówią

W tle całej historii pojawia się jeszcze jeden wątek, który dziś wybrzmiewa inaczej niż wtedy: wypowiedź Prokopa z maja 2024 r. o tym, jaką rolę w jego życiu odgrywa żona. Opowiadał, że to ona pomaga mu wracać na ziemię, kiedy praca w mediach potrafi odciągnąć uwagę od zwykłej codzienności. Podkreślał też, że ceni jej krytyczne, trzeźwe spojrzenie i to, że nie była osobą bezwarunkowo przyklaskującą.

Moja żona mnie urealnia. Znaczy, czasami dostrzega rzeczy, które człowiek zajęty sobą, swoim światem, swoim otoczeniem, pracujący na sobie, tak jak my, ludzie w mediach (...) może przestać dostrzegać. I ona mi tę uważność przywraca. (...) Mimo że czasami bywam stawiany do kąta, to dzięki niej wzrastam, więc chciałbym jej za to podziękować powiedział Prokop w rozmowie z serwisem WP.

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop byli małżeństwem ponad 20 lat

To rozstanie może poruszać właśnie dlatego, że mowa o parze z długim stażem. Marcin Prokop i Maria Prażuch‑Prokop byli razem ponad dwie dekady, a w 2011 roku sformalizowali związek. Wspólnie wychowywali córkę Zosię, która w tym roku ma skończyć 20 lat. Taki kawał czasu zwykle oznacza mnóstwo wspólnych decyzji, zmian i etapów, których nie widać na czerwonym dywanie.

