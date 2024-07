Show "Mamy Cię", które powróciło na antenę po 11 latach miało być hitem stacji TVN. Niestety oczekiwania nie zgadzają się z rzeczywistością. Według badań oglądalność programu spada drastycznie z odcinka na odcinek. Zobacz: Porażka "Mamy Cię". Oglądalność drastycznie spada z odcinka na odcinek

Jednym z prowadzących jest Marcin Prokop, który dzięki swojej osobowości sprawia, że co poniektórzy wracają przed telewizory. Nie da się ukryć, że dziennikarz ma gadane i czasem przelewa to na papier. Efektem była ostatnia książka o przygodach Longina, którą Prokop napisał w oparciu o własne życie. Teraz przyszedł czas na drugą część do napisania, której namówiła go fanka:

Ostatnio dostałem wzruszającego mejla od siedmioletniej dziewczynki, która ma złamaną nogę i leży w szpitalu. Napisała mi, że przeczytała moją książkę, ale nogę wciąż ma złamaną i nie ma się czym zająć przez kolejne dni terapii, więc prosi, żebym szybko pisał - wyznał we "Fleszu".

Zdradził też, co będzie można znaleźć w środku:

Książka zostanie wydana w sierpniu. A to dlatego, że tym razem przygody Longina będą się dziać w wakacje. I z pewnością znajdzie się w nich miejsce na jakąś pierwszą miłość.

Czytaliście pierwszą część?

