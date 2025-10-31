Julia Wieniawa, znana aktorka i wokalistka, postanowiła na chwilę oderwać się od zawodowego pędu i zrelaksować w towarzystwie swojej mamy i zarazem menadżerki, Marty Wieniawy. Po intensywnych miesiącach pracy, występach telewizyjnych, premierach filmowych i kampaniach reklamowych, artystka udała się na egzotyczne wakacje na Malediwy.

Pierwsze relacje z wyjazdu, którymi podzieliła się na Instagramie, prezentowały idylliczne obrazki: Julia pozuje w bikini przed lustrem, zrelaksowana, bez makijażu, na tle tropikalnej scenerii. Niestety, rajski wypoczynek szybko zamienił się w prawdziwy koszmar.

Nieprzespana noc przez bzyczącą muchę

Sielanka została przerwana przez… muchę. Aktorka relacjonowała, że nie mogła zasnąć całą noc, a hałasujący owad doprowadzał ją do rozpaczy. Nie pomogły nawet zatyczki do uszu. Uciążliwe bzyczenie muchy, której nie udało się zlokalizować, całkowicie odebrało im szansę na regenerujący sen. Na domiar złego, w nocy panowała wichura, co tylko potęgowało uczucie chaosu i frustracji.

To była najgorsza noc ever. Nic nie spałyśmy z mamą, bo była wichura i jeszcze latała po pokoju jakaś mega głośna mucha, której nie mogłyśmy zlokalizować. Nawet zatyczki do uszu nie pomogły

Jakby noc z muchą nie była wystarczająco uciążliwa, kolejny poranek przyniósł jeszcze gorsze wieści. Julia Wieniawa poinformowała, że mimo stosowania kremów z filtrem SPF, spaliła sobie twarz na słońcu.

Fun facts z raju: Mimo SPF spaliłam twarz i mam spuchnięte oko jakbym się z kimś pobiła

Afera wokół Julii Wieniawy

Aktorka ma za sobą niełatwy czas, dlatego nic dziwnego, że chciała odetchnąć na rajskich wakacjach. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach głośnym echem odbiła się jej wizyta w programie Kuby Wojewódzkiego, a dokładnie moment, w którym przyznała, że "bieda to stan umysłu". Internet momentalnie zalała lawina gorzkich komentarzy, w których odbiorcy wyrazili oburzenie nad słowami Wieniawy.

Artystka stała się nawet obiektem kpin w jednym z kabaretów. Sama Julia przerwała w końcu milczenie i wydała obszerne oświadczenie, tłumacząc:

Przykro mi, że Wasze opinie opierają się głównie na clickbaitowych nagłówkach. To Kuba wypowiedział słowa bieda to stan umysłu, a ja odpowiedziałam w stresującej sytuacji. Program był rozrywkowy, trudno było złożyć spokojną i precyzyjną wypowiedź

Jej słowa nie wszystkich jednak zdołały przekonać, a echa niefortunnej wypowiedzi jeszcze długo odbijały się w mediach.

Julia Wieniawa przeżyła trudne chwile na wakacjach, fot. Instagram/juliawieniawa

