Julia Wieniawa przeżyła trudne chwile na wakacjach. "To była najgorsza noc"
Wakacyjna sielanka Julii Wieniawy zamieniła się w "dramat". Aktorka nie zmrużyła oka przez to, co działo się w jej pokoju i dookoła. Długo tego nie zapomni.
Julia Wieniawa, znana aktorka i wokalistka, postanowiła na chwilę oderwać się od zawodowego pędu i zrelaksować w towarzystwie swojej mamy i zarazem menadżerki, Marty Wieniawy. Po intensywnych miesiącach pracy, występach telewizyjnych, premierach filmowych i kampaniach reklamowych, artystka udała się na egzotyczne wakacje na Malediwy.
Pierwsze relacje z wyjazdu, którymi podzieliła się na Instagramie, prezentowały idylliczne obrazki: Julia pozuje w bikini przed lustrem, zrelaksowana, bez makijażu, na tle tropikalnej scenerii. Niestety, rajski wypoczynek szybko zamienił się w prawdziwy koszmar.
Nieprzespana noc przez bzyczącą muchę
Sielanka została przerwana przez… muchę. Aktorka relacjonowała, że nie mogła zasnąć całą noc, a hałasujący owad doprowadzał ją do rozpaczy. Nie pomogły nawet zatyczki do uszu. Uciążliwe bzyczenie muchy, której nie udało się zlokalizować, całkowicie odebrało im szansę na regenerujący sen. Na domiar złego, w nocy panowała wichura, co tylko potęgowało uczucie chaosu i frustracji.
To była najgorsza noc ever. Nic nie spałyśmy z mamą, bo była wichura i jeszcze latała po pokoju jakaś mega głośna mucha, której nie mogłyśmy zlokalizować. Nawet zatyczki do uszu nie pomogły
Jakby noc z muchą nie była wystarczająco uciążliwa, kolejny poranek przyniósł jeszcze gorsze wieści. Julia Wieniawa poinformowała, że mimo stosowania kremów z filtrem SPF, spaliła sobie twarz na słońcu.
Fun facts z raju: Mimo SPF spaliłam twarz i mam spuchnięte oko jakbym się z kimś pobiła
Afera wokół Julii Wieniawy
Aktorka ma za sobą niełatwy czas, dlatego nic dziwnego, że chciała odetchnąć na rajskich wakacjach. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach głośnym echem odbiła się jej wizyta w programie Kuby Wojewódzkiego, a dokładnie moment, w którym przyznała, że "bieda to stan umysłu". Internet momentalnie zalała lawina gorzkich komentarzy, w których odbiorcy wyrazili oburzenie nad słowami Wieniawy.
Artystka stała się nawet obiektem kpin w jednym z kabaretów. Sama Julia przerwała w końcu milczenie i wydała obszerne oświadczenie, tłumacząc:
Przykro mi, że Wasze opinie opierają się głównie na clickbaitowych nagłówkach. To Kuba wypowiedział słowa bieda to stan umysłu, a ja odpowiedziałam w stresującej sytuacji. Program był rozrywkowy, trudno było złożyć spokojną i precyzyjną wypowiedź
Jej słowa nie wszystkich jednak zdołały przekonać, a echa niefortunnej wypowiedzi jeszcze długo odbijały się w mediach.
Zobacz także: Zasłynął rolą Wojtusia w "M jak miłość". Nie do wiary, jak dziś wygląda