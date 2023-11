Reklama

To już pewne! Mąż Katarzyny Skrzyneckiej, Marcin Łopucki, kończy karierę sportową! Jak ustaliło "Party", tuż po mistrzostwach świata, które odbędą się 8 grudnia w Barcelonie – Marcin będzie tam bronił najwyższego tytułu The Champion of Champions of the World, zawodnik zrezygnuje z dalszych startów. Powód?

Dlaczego Marcin Łopucki kończy karierę sportową?

Czuję się spełniony jako zawodnik, teraz chcę zacząć wieść życie normalnego faceta. A przede wszystkim wynagrodzić moim dziewczynom te wszystkie trudne lata, kiedy startowałam – tłumaczył w rozmowie z "Party".

Co ciekawe, żona zawodnika, Katarzyna Skrzynecka, wcale nie wierzy w zapewnienia męża! Daje mu najwyżej kilka tygodni na zmianę postanowienia. Skąd taki dystans?

Znam mojego wojownika. Obstawiam, że wytrwa w swojej decyzji góra trzy miesiące. Potem powie "dość" obżarstwu i znów wróci do trenowania i startów - śmieje się aktorka.

Marcin jednak obstaje przy swoim! Nie ukrywa bowiem, że najbardziej brakuje mu codziennego celebrowania wspólnych chwil: jedzenia normalnych posiłków, kolacji z rodziną czy beztroskich wakacji bez trzymania rygorystycznej diety. Na razie jednak para nie może się doczekać nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Święta Łopuccy spędzą w swoim domu w Warszawie wspólnie z dwiema córkami: Alikią i Paulą. Przy świątecznym stole usiądą też ojcowie Kasi i Marcina. Jesteś ciekaw, co Katarzyna Skrzynecka zaserwuje swoim bliskim i jakie receptury znajdują się w jej tajemnej księdze przepisów? Przeczytasz w nowym "Party".

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są małżeństwem od 10 lat.