Zenek Martyniuk w filmie "Kogel Mogel 3"!

Okazuje się, że Marlena Wolańska będzie miała też słabość do disco polo. Podczas jednego z wyjść do klubu uda jej się wystąpić w duecie z samym królem disco polo, Zenkiem Martyniukiem. Jak doszło do tej współpracy? Okazuje się, że tej sceny miało w ogóle nie być w filmie!

- To był nagły pomysł reżysera, Kordiana Piwowarskiego, który żyjącą w luksusach Marlenę Wolańską uczynił fanką disco polo, wysłał do dyskoteki i umieścił pod samą sceną, na której śpiewała gwiazda wieczoru, czyli Zenek Martyniuk. To musiało zakończyć się duetem. Miałam przyjemność poznać pana Zenona już wcześniej przy okazji realizacji jednego z odcinków „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Nigdy bym nie przypuszczała, że jako postać filmowa zaśpiewam z nim w duecie. Było to miłe doświadczenie, a Zenek to bardzo sympatyczny człowiek - zapewnia Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z "Super Expressem".

Jesteście ciekawi efektów tej współpracy? W takim razie koniecznie musicie zobaczyć "Kogel Mogel 3", który do kin trafi już 25 stycznia.