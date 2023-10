Katarzyna Cichopek apeluje do kobiet "Nie odpuszczamy", potem robi coś nieoczekiwanego!

Katarzyna Cichopek przeprowadziła się do nowego domu i zabrała ze sobą nie tylko swoje rzeczy, ale i niektóre meble - jak informuje se.pl. Chociaż para już w marcu ogłosiła swoje rozstanie, to fani aktorki nie ukrywali, że mają nadzieję, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel jednak wrócą do siebie. Wygląda na to, że gwiazda "M jak miłość" zaczęła już układać życie po rozstaniu i zdecydowała się na przeprowadzkę... Katarzyna Cichopek ostatecznie wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nigdy nie ujawnili powodów rozstania, tłumacząc się dobrem dzieci, ale tancerz od czasu do czasu odpowiada na osobiste pytania, w których przyznał m.in., że nie zdradził swojej żony . Ostatnio podczas Q&A jeden z internautów zapytał wprost czy mężczyzna został zraniony i szczerze odpowiedział: Jeśli, to pozwoliłem się zranić. Marcin Hakiel przyznał też, że chodzi na terapię i chętnie pokazuje, jak spędza czas z dziećmi w swoim mieszkaniu. Wiele wskazywało na to, że to Katarzyna Cichopek wyprowadziła się ze wspólnego domu , a teraz se.pl informuje, że gwiazda "Pytania na śniadanie" zamieszkała na warszawskim Mokotowie. Kasia zabrała swoje rzeczy i zawiozła je w nowe miejsce zamieszkania. Kasia zamieszkała w bardzo ekskluzywnym miejscu na warszawskim Mokotowie - zdradza se.pl znajomy pary. Zobacz także: Marcin Hakiel odpowiada, czy został zraniony. Te słowa mogą zaboleć Katarzynę Cichopek Jak informuje portal, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mieli dojść do porozumienia również w kwestii opieki nad dziećmi. Według ustaleń se.pl para zdecydowała się na opiekę naprzemienną: Helena i Adam jeden tydzień mają mieszkać z mamą, a kolejny z tatą. Wygląda na to,...