Katarzyna Cichopek w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała podróż swoich dzieci do USA i opowiedziała o swoich wakacyjnych planach. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się blisko pół roku temu, a już wkrótce odbędzie się ich sprawa rozwodowa. Pomimo rozstania była para nie zapomina o swoich dzieciach, które teraz są dla nich najważniejsze. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel dzielą się opieką nad córką i synem i chętnie zabierają ich na wspólne wycieczki. Ostatnio Marcin Hakiel zabrał swoje pociechy w podróż do USA!

Katarzyna Cichopek o wakacyjnych planach z dziećmi

Pod koniec lipca okazało się, że Marcin Hakiel postanowił zabrać swoje dzieci w naprawdę wyjątkową podróż. Okazało się wówczas, że Marcin Hakiel poleciał z Helenką i Adasiem do Stanów Zjednoczonych. W tym czasie Katarzyna Cichopek zajęła się pracą i promowała najnowszą edycję "You Can Dance" ze swoim udziałem. Podczas naszego spotkania z gwiazdą TVP zapytaliśmy, co myśli o tak dalekiej podróży swoich dzieci z Marcinem Hakielem.

To jest przygoda życia dla dzieciaków- wyznała Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek opowiedziała nam również o swoich planach wakacyjnych. Gdzie gwiazda chce zabrać swoje pociechy?

