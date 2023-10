Od czasu oficjalnego rozstania Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek minęło już ponad pół roku. Nic dziwnego, że tancerz na nowo ułożył sobie życie. Sprawy z byłą żoną, związane z opieką nad dziećmi, zdają się świetnie układać - podobnie jak życie osobiste właściciela szkoły tańca. Już od pewnego czasu Marcin Hakiel jest w związku z tajemniczą kobietą o imieniu Dominika. O tym, kim jest jego ukochana, tancerz mówi niewiele, ale za to bardzo chętnie pokazuje w sieci ich wspólnie spędzone chwile. Właśnie pochwalił się na Instagramie rozczulającym ujęciem, które bardzo wiele mówi o ich relacji. Są naprawdę zakochani!

Marcin Hakiel pokazał rozczulające zdjęcie z ukochaną

Marcin Hakiel od kilku miesięcy nie ukrywa faktu, że jest szczęśliwie zakochany, a trudny okres w jego życiu to już przeszłość. Nikt nie przypuszczał, że tancerz tak szybko od zakończenia wieloletniego małżeństwa znów ułoży sobie życie. Kiedy po raz pierwszy pokazał w mediach społecznościowych tajemniczą kobietę, wielu internautów zarzuciło mu, że jest zdesperowany i szuka nowego związku na siłę, by załatać pustkę po małżeństwie, które niespodziewanie się rozpadło. Tancerz tego nie komentował, ale z jego postów można było wnioskować, że jest po prostu szczęśliwy i "w zgodzie z samym sobą" - jak raz napisał. Najnowsze zdjęcie byłego męża Katarzyny Cichopek dobitnie to pokazuje.

Na fotce (autor Michał Całujek) widać uśmiechniętego Marcina Hakiela, na którego twarzy spoczywa dłoń ukochanej. On także delikatnie trzyma jej podbródek, odwracając swoją twarz w stronę jej twarzy. Mocno trzymają się za ręce i patrzą sobie w oczy. Widok ten wprost rozczulił fanów tancerza.

Pod postem Marcina Hakiela internauci zachwycają się jego nową ukochaną, wbijając szpile Kasi Cichopek.

- Marcin, to się nazywa dobra z(a)miana. Twoja obecna partnerka to klasa sama w sobie.

- Piękna kobieta! Zmiana jak najbardziej na plus. Teraz obok jest kobieta z ogromną klasą.

- I tutaj widać miłość i prawdziwe uczucie - piszą internauci pośród życzeń szczęścia i licznych gratulacji.

Wygląda na to, że życie Marcina Hakiela po perturbacjach, związanych z rozwodem z Katarzyną Cichopek, naprawdę dobrze się ułożyło. Podobnie jak relacje z byłą żoną. Już wcześniej mówiło się, że tancerz i gwiazda TVP starają się pomimo wszystko żyć w zgodzie i mieć pozytywne relacje dla dobra ich dzieci. Dowodzi tego choćby fakt, że Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek wspólne zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla córki.

Instagram / katarzynacichopek / marcinhakiel

Bardzo dobrze układają się także relacje nowej partnerki Marcina Hakiela z jego dziećmi. Tancerz chwalił się już w sieci ich wspólnie spędzanym czasem. Co ciekawe, jak informował wcześniej Plotek.pl, również stosunek Katarzyny Cichopek do obecnej partnerki jej byłego męża jest pozytywny.

To spore zaskoczenie, że zaledwie po pół roku od rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela obydwoje z nich wiodą szczęśliwe, ułożone życie. Nie zmąciły tego nawet napięte stosunki między obecnym ukochanym aktorki, Maciejem Kurzajewskiem a jego byłą żoną, Pauliną Smaszcz, która wspominała Marcina Hakiela w swoich wypowiedziach.

Kibicujecie Marcinowi Hakielowi i jego nowej ukochanej?

Instagram/Marcin Hakiel

Instagram @ marcinhakiel