Paulina Smaszcz reaguje na komentarz o ślubie Marcina Hakiela! "Życzę mu szczęścia"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są już małżeństwem od 13 lat. Ślub pary był jednym z najważniejszych wydarzeń w 2008 roku i od tego czasu wspólnie pracują, wychowują dwójkę wspaniałych dzieci i udowadniają, że długi staż małżeński w show-biznesie też jest możliwy. Teraz Katarzyna Cichopek opublikowała kilka zdjęć z ich ślubu i podziękowała mężowi za wspólne lata. Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela Ach, co to był za ślub! - tak można powiedzieć, wracając wspomnieniami do zdjęć sprzed 13 lat, kiedy uśmiechnięta Katarzyna Cichopek opuszczała ze swoim mężem kościół w Zakopanem. Para poznała się 15 lat temu i wspólnie wystąpili w 2. edycji programu "Taniec z gwiazdami" . Zdobyli wtedy kryształową kulę, a w mediach było głośn o o ich romansie, który, jak często sugerowano został wykreowany na potrzeby programu. Szybko okazało się, że para faktycznie jest razem i w 2008 roku wzięli ślub, a rok później na świat przyszedł ich syn Adam. Katarzyna Cichopek z okazji 13. rocznicy ślubu pokazała nowe zdjęcia z sesji. Są naprawdę bardzo romantyczne! Koronkowa rocznica ślubu ❤️ 13 lat @marcinhakiel 🙉 #mylove #mybestfriend #couplegoals - napisała pod zdjęciem Katarzyna Cichopek. Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała syna! Fani: "Wyglądacie jak siostra z bratem" Gwiazda "M jak miłość" nie musiała długo czekać na reakcję swoich fanów, którzy pospieszyli z gratulacjami. Życzenia dla pary złożyli też m.in. Maciej Kurzajewski i Agnieszka Mrozińska znana z serialu "Na dobre i na złe". wszystkiego najcudowniejszego Kochani ❤️Kochajcie się i bądźcie szczęśliwi! ❤️ Wszystkiego co najwspanialsze ❤️ ...