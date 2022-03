Marcin Hakiel został zapytany o orientację seksualną! I odpowiedział

Marcin Hakiel pochwalił się na Instagramie niecodzienną wiadomością i poinformował, że w czasie świąt... schudł! To dość zaskakująca informacja, szczególnie w tym okresie, kiedy wiele osób pozwala sobie na przerwę od diet. Mąż Katarzyny Cichopek zaprezentowała zdjęcie, na którym pochwalił się nową formą i zaskoczył swoich obserwatorów! Marcin Hakiel schudł w święta Marcin Hakiel popularność zdobył jako jeden z tancerzy "Tańca z gwiazdami", ale szybko zakończył ten etap kariery po tym jak w programie poznał swoją miłość. Jego relacja z Katarzyną Cichopek początkowo była postrzegana jako tworzona jedynie na potrzeby tanecznego show, ale szybko okazało się, że para jest w sobie zakochana i w 2008 roku wzięli ślub . Aktualnie wychowują dwójkę dzieci: Adama i Helenę, a od jakiegoś czasu nie ukrywają, że sporo zmienili w swiom życiu. Najpierw to Katarzyna Cichopek informowała w mediach społecznościowych, że zmieniła swój styl życia na zdecydowanie zdrowszy , a teraz okazuje się, że zdrowe nawyki przejęła cała rodzina. Marcin Hakiel wlaśnie pochawlił się nowym zdjęciem na Instastory, na którym pozuje bez koszulki i widać, że również przeszedł metamorfozę i jest zdecydowanie szczuplejszy. To nie wszystko! Mąż gwiazdy "M jak miłość" poinformował, że udało mu się schudnąć nawet w święta . Święta, święta i po świętach -4 kg! - napisał Marcin Hakiel na Instastory. Zobacz także: Katarzyna Cichopek relacjonuje remont łazienki: "Jest nieco gorzej". To trzeba zobaczyć! Jaki jest sekret nowej sylwetki Marcina Hakiela? Podstawą jest zdrowa dieta i aktywność fizyczna. Tancerz już w czasie pandemii publikował razem z żoną zabawne układy taneczne na TikToku, a teraz zdradza też regularnie ćwiczy. Trzeba przyznać, że nowy...