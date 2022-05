Marcin Hakiel szczerze o poszukiwaniu nowej miłości: "Zobaczymy, co z tego wyjdzie..."

Chociaż rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek od samego początku wywołuje wiele emocji, to jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że małżeństwo rozeszło się w dobrej atmosferze. Fani prowadzącej "Pytanie na śniadanie" oraz jej byłego partnera snuli domysły dotyczące powodów rozpadu ich związku. Po głośnym wywiadzie, którego Marcin Hakiel udzielił w programie "Miasto kobiet", stosunki między gwiazdami mogą ulec drastycznej zmianie. Nadal nie milkną echa po rozmowie, która ukazała się w stacji TVN Style. Okazało się, że decyzja byłego partnera rozwścieczyła Katarzynę Cichopek, która postanowiła zadzwonić do Marcina Hakiela i powiedzieć mu, co o tym myśli. Katarzyna Cichopek jest zła na Marcina Hakiela po głośnym wywiadzie W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską Marcin Hakiel szczerze opowiedział o rozstaniu z Katarzyną Cichopek . Udzielając głośnego wywiadu w programie "Miasto kobiet", instruktor tańca przyznał, że czuje się porzucony. Nie ma już wątpliwości co do tego, że to były partner prowadzącej "Pytanie na śniadanie" gorzej znosi rozstanie. Marcin Hakiel zasugerował też, że Katarzyna Cichopek odeszła od niego dla innego mężczyzny . Zobacz także: Marcin Hakiel o swojej metamorfozie! "Przez duże nerwy zacząłem chudnąć" Nic dziwnego, że wywiad wywołał skrajne emocje. Marcin Hakiel stwierdził, że nie chce publicznie prać brudów, ale mimo wszystko odsłonił swoje prywatne życie w mediach. Po tym znów na Katarzynę Cichopek spadła fala krytyki ze strony internautów . Redakcja serwisu "Plotek.pl" skontaktowała się ze znajomą pary, która opowiedziała, co gwiazda zrobiła po emisji rozmowy z byłym partnerem w TVN Style. Cichopek postanowiła ponoć zadzwonić do byłego partnera: Kasia już...