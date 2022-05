Marcin Hakiel przyzwyczaił już fanów do tego, że jest dość wylewny i potrafi podzielić się bardzo intymnymi wrażeniami. Dla tancerza nie jest kłopotem przyznać, że jest mu bardzo trudno i po prostu cierpi po rozstaniu. To jednak nie oznacza, że mąż Katarzyny Cichopek nie ma planów na przyszłość w których znajdzie się miejsce na nową miłość i... dziecko!

- Chciałbym mieć tak poukładane życie... - zdradza Marcin Hakiel.

Czy Marcin Hakiel ma już kogoś?

Marcin Hakiel od rozstania z Katarzyną Cichopek przeszedł prawdziwą metamorfozę. Zmienił fryzurę, ale także sposób bycia. Niemal codziennie możemy się dowiedzieć, co u niego słychać, bo tancerz jest bardzo aktywny na Instagramie. Marcin Hakiel otwarcie przyznał, że to on został porzucony, a to wpłynęło przecież na odbiór jego osoby. W rozmowie z "Plejadą live" tancerz śmieje się, że został zasypany "matrymonialnymi propozycjami" przez użytkowniczki mediów społecznościowych:

- Mam trochę propozycji na Instagramie. Kumple śmieją się ze mnie, że jestem teraz najbardziej znanym rozwodnikiem - przyznał tancerz.

Czy to oznacza, że Marcin Hakiel już się z kimś spotyka?

Instagram @marcinhakiel

Okazuje się, że jednak nie. Jak na razie tancerz nie planuje także założenia aplikacji randkowej, bo jak przyznaje, dosyć się tego obawia. Czy serce Marcina Hakiela w ogóle jest już gotowe nowy związek?

- To jest intrygujące pytanie, bo też często o tym na terapii rozmawiam. Aktualnie byłoby to trudne. Gdzieś tam jest taka pusta przestrzeń dla mnie w tej sferze i myślę, że przez jakiś czas tak zostanie, to jest za świeże - zdradził Marcin Hakiel w "Plejadzie live"

To, że tancerz nie jest jeszcze gotowy, nie oznacza, że nie myśli o dzieciach. Ostatnio Marcin Hakiel pokazał zdjęcia z wózkiem, które zrobił sobie przy okazji spotkania z przyjacielem, świeżo upieczonym ojcem:

- Ostatnio widziałem się z kumplem, jemu urodziła się Zosia, mówię: "no kurczę, fajne takie małe dziecko, nie powiem". Aż tak stary nie jestem, żeby kiedyś nie móc pomyśleć... - przyznał szczerze Hakiel.

marcinhakiel/Instagram

Marcin Hakiel zdradził, że chciałby mieć domek w górach i to właśnie tam wieść sielskie życie. W tych planach wciąż jest miejsce na dziecko:

- Za 10 lat widzę siebie... Marzy mi się domek w górach. Chciałbym mieć tak poukładane życie, że tydzień mogę tam sobie żyć, może jakieś wnuki będą chciały do dziadka przyjechać – z chęcią je przyjmę i taki drugi tydzień w pracy. Pięć lat to trudno powiedzieć... Chociaż z tym wózkiem mogłoby być. Za pięć lat może już dam radę - przyznał w rozmowie z "Plejadą live".

Trzeba przyznać, że Marcin Hakiel daje sobie dużo czasu, zanim pozna nową osobę, z którą stworzy coś ważnego. Jeśli zaś chodzi o góry to tancerz jest absolutnym fanem polskich Tatr. Podczas gdy Katarzyna Cichopek odpoczywała na Malediwach, on spędzał święta zaszyty w Zakopanem. Według fanów tancerz rozdrapywał dawne rany, w końcu w Zakopanem Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek wzięli ślub.

Jednak tancerz pojawia się w stolicy Tatr bardzo często i sprawia mu to widoczną radość. Ostatnio Hakiel pojechał z dziećmi w to samo miejsce w które przez lata jeździł z żoną i przecież to wcale nie musi być dla niego aż tak sentymentalne. Wygląda po prostu na to, że Marcin Hakiel po prostu kocha Zakopane i jeżdżąc tam myśli nie tylko o przeszłości, ale również o swojej przyszłości. Być może u boku nowej partnerki!