Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek wróci do "Tańca z Gwiazdami?! Wymowna odpowiedź 

Marcin Hakiel podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcie ze swojego balkonu. Tancerz pił kawę na tarasie i życzył swoim fanom dobrego dnia, ale my zwróciliśmy uwagę na coś zupełnie innego... Patrząc na zdjęcie Marcina Hakiela można wywnioskować, że wciąż mieszka w apartamencie, w którym do tej pory żył z Katarzyną Cichopek! Marcin Hakiel nie przeprowadził się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek? Zaledwie kilka tygodni temu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali fanów o swoim rozstaniu. Para w krótkim oświadczeniu opublikowanym na portalu społecznościowym przyznała, że po 17 latach postanowiła zakończyć swój związek. Gwiazda serialu "M jak miłość" i tancerz zapewniali, że nie będą komentować swojej decyzji, ale kilka dni później Marcin Hakiel odniósł się do pytań zmartwionych fanów i wyznał, że nie zdradził swojej żony. Dziś mąż Katarzyny Cichopek chętnie pokazuje, jak spędza czas z dziećmi i kto pomaga mu w trudnych chwilach. Teraz z kolei Marcin Hakiel podczas relacji na InstaStories pokazał, jak pije kawę na balkonie i wszystko wskazuje na to, że wciąż mieszka w apartamencie, w którym do tej pory żył razem z Katarzyną Cichopek. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel od dawna planowali rozstanie? Jak podzielą majątek? Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z balkonu z którego widać całą okolicę. Co ciekawe, jeszcze przed rozstaniem Katarzyna Cichopek również wrzucała do sieci swoje zdjęcia z tarasu - porównując teraz widoki w tle możemy się domyślać, że Marcin Hakiel wcale nie wyprowadził się mieszkania po rozstaniu. Spójrzcie sami! Zobacz także: Marcin Hakiel broni swoich dzieci! Ostro odpowiada: "Zapraszam do bezpośredniego kontaktu" ...