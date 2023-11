Marcin Hakiel opublikował zdjęcie ukochanej zrobione w codziennej sytuacji. Nowa partnerka tancerza pozuje w bluzie ze związanymi włosami i bawi się z kotem. Ten widok najwyraźniej rozczulił Marcina Hakiela, który w opisie dodał:

Moje dziewczyny

Dominika chyba nie była zachwycona tym zdjęciem i dodała wymowny opis...

Pierwszy kryzys w związku Marcina Hakiela z nową partnerką?

Marcin Hakiel nie ukrywa, że jest szczęśliwy, a w jednym z ostatnich wywiadów dla "Dziennik.pl" przyznał, że dla niego najważniejsza jest rodzina i dzieci. Tancerz już od kilku tygodni publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z nową partnerką i razem pojawiają się nawet na imprezach. Widać, że tym razem para nie zamierza się ukrywa, ale chcą dzielić się swoim szczęściem i publikują kolejne wspólne zdjęcia, na których nie brakuje uśmiechu.

Wygląda na to, że tym razem partnerka Marcina Hakiela ma spory dystans do siebie i otaczającej rzeczywistości. Ostatnio były mąż Katarzyny Cichopek miał okazję to sprawdzić! Tancerz opublikował zdjęcie Dominiki w domowym wydaniu i błyskawicznie doczekał się odpowiedzi:

Zabiję Cię... napisała partnerka Marcina Hakiela i dodała emotikonę serca.

Najwyraźniej zdjęcie nie do końca spodobało się partnerce Marcina Hakiela, ale ostatecznie potraktowała to w żartobliwy sposób i udostępniła na swoim profilu na Instagramie. Wygląda na to, że para doskonale czuje się w swoim towarzystwie i chcą dzielić się swoim szczęściem z innymi. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich wyjść pary.

