Marcin Hakiel odpowiada, czy został zraniony. Te słowa mogą zaboleć Katarzynę Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pojawią się w drugiej edycji programu „Dance, Dance, Dance” w TVP 2? Udało nam się dowiedzieć, że produkcja show bardzo chce nakłonić aktorkę i tancerza na udział w ich tanecznym programie. Dlaczego? Kasia i Marcin są znów na topie! A to wszystko m.in. dzięki udziałowi w programie „Czar par”. Poznajcie szczegóły! Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wrócili na szczyt! Reaktywowany po ponad 20 latach program „Czar Par” jest hitem telewizyjnej Dwójki. Średnia oglądalność po dwóch odcinkach wynosi prawie 1,7 mln widzów. To nie tylko zasługa sprawdzonego już formatu, ale gwiazd, które w nim występują - m.in. Kasi i Marcina, którzy nieustannie cieszą się sympatią widzów. Zauważyli to producenci „Dance, dance, dance”, którzy już szykują się do kolejnej, drugiej edycji programu. Czy udział tej pary w show jest w ogóle możliwy? Przecież Marcin to profesjonalny tancerz, a Kasia wygrała z nim „Taniec z Gwiazdami”... To prawda, Kasia i Marcin są na liście najbardziej pożądanych gwiazd! W „Czarze par” radzą sobie znakomicie, widzowie bardzo ich lubią. Czy w „Dance, Dance, Dance" wystąpiliby jako uczestnicy? Niekoniecznie. Po odejściu Basi Kurdej-Szatan do obsadzenia jest rola prowadzącej, a może szykują się zmiany w jury? Wszystko jest do ustalenia. Na pewno mogą spodziewać się telefonu od producentów z zaproszeniem. W jakim charakterze, to się okaże - mówi nam osoba z produkcji show. Przypomnijmy - pierwsza edycja „Dance, Dance, Dance” była wielkim hitem. Po wygranej Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego fani zaczęli spekulować, kto powinien pojawić się w kolejnej. I obok często wymienianych Kasi i Marcina,...