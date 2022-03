Marcin Hakiel po rozstaniu chodzi na terapię: "W głowie masz istny huragan myśli…"

Wiadomość o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela okazała się bardzo dużym zaskoczeniem. Para nie czekała, aż plotki wyciekną do mediów i postanowiła wydać oświadczenia w tej sprawie. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" i tancerz po 17 wspólnie spędzonych latach nie są już razem. Początkowo fani byli bardzo zdezorientowani, ponieważ małżeństwo jeszcze w lutym br. razem bawiło się na zimowym urlopie i publikowało wspólne zdjęcia. Wówczas oboje sprawiali wrażenie szczęśliwych. Była to jednak dobra mina do złej gry, co niezbyt spodobało się internautom. Teraz byli partnerzy starają się uporządkować swoje życie na nowo. Marcin Hakiel ujawnił, że korzysta z pomocy specjalistów i chodzi na terapię.

Marcin Hakiel szczerze o terapii po rozstaniu z Katarzyną Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali media, że po 17 latach podjęli decyzję o rozstaniu. Para zaznaczyła, że będzie udzielała więcej komentarzy na ten temat i poprosiła o uszanowanie jej prywatności. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Katarzyna Cichopek wyprowadziła się już ze swojego mieszkania. Natomiast Marcin Hakiel zmartwił fanów, którzy zaapelowali, by walczył o rodzinę. Teraz tancerz potwierdził, że przechodzi trudny okres i korzysta z pomocy psychoterapeuty.

Zobacz także: Smutne wpisy Marcina Hakiela po rozstaniu z Kasią Cichopek: "Jednak bez komentarza"

Ten moment, kiedy wyjdziesz z sesji terapeutycznej i w głowie masz istny huragan myśli... - napisał na Instagramie.

Chociaż Marcin Hakiel lekko się uśmiecha, to z pewnością ma teraz na głowie mnóstwo zmartwień. Jeszcze do niedawna wydawało się, że jego małżeństwo z Katarzyną Cichopek należy do jednych z najbardziej zgodnych w polskim show-biznesie. O problemach w ich związku nie wiedzieli także bliscy współpracownicy. Może to oznaczać, że między prowadzącą "Pytanie na śniadanie" i tancerzem pojawił się poważny kryzys.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek pochwaliła się zmysłowym zdjęciem. Fan: "Wyglądasz jak manekin"

Niektórzy fani mają nadzieję, że ostatecznie małżeństwo jednak przetrwa. Niedawno pojawiły się zaskakujące spekulacje, według których Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel jednak nie rozwiodą się. Zdaniem innych gwiazd bez względu na to, jak dalej potoczą się ich losy, para zachowała klasę. Między innymi Maja Hirsch powiedziała, co myśli o oświadczeniu opublikowanym przez parę. Internauci, którzy uważnie śledzą dalsze losy gwiazd, zauważyli, że Marcin Hakiel nadal nosi obrączkę. Myślicie, że to rzeczywiście koniec jego małżeństwa?