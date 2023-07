Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazała, jak spędziła wolny wieczór z mężem i przyjaciółmi. Trenerka zdradziła, że w Hiszpanii odwiedziły ją koleżanki z Polski i całą paczką wybrali się do klubu. Anna Lewandowska jakiś czas temu przyznała, że zaczęła uczyć się bachaty, a teraz zaprezentowała swoje umiejętności i zatańczyła z mężem! Anna i Robert Lewandowscy tańczą bachatę w hiszpańskim klubie Zaledwie kilka dni temu Anna i Robert Lewandowscy z córkami świętowali Boże Narodzenie w Polsce . Tuż po świętach cała rodzina wróciła do Hiszpanii, gdzie zamieszkali kilka miesięcy temu. Teraz okazuje się, że w Barcelonie odwiedzili ich przyjaciele z Polski. Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazała wspólne zdjęcia m.in. ze swoimi przyjaciółkami z Healthy Teamu. Okazuje się również, że Anna i Robert Lewandowscy ze znajomymi wybrali się do klubu i tam para sportowców dała czadu na parkiecie. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy pokazali świąteczne zdjęcie przy choince. Gwiazda zaszalała z sukienką Anna i Robert Lewandowscy zatańczyli zmysłową bachatę. Trenerka po przeprowadzce do Hiszpanii zaczęła uczyć się tańca, który stał się jej pasją. Teraz Anna Lewandowska pokazała, jak tańczy ze swoim mężem i okazuje się, że Robert świetnie poradził sobie na parkiecie. Zrobiło się naprawdę gorąco! Zobacz także: Anna Lewandowska o przeprowadzce do Barcelony. "W Monachium funkcjonowałam zupełnie inaczej" Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu pokazuje swoim fanom na Instagramie, jak trenuje bachatę, a ostatnio, w rozmowie z magazynem Party przyznała, że mąż wspiera ją w jej nowej pasji. - Bardzo doceniam to, że wspiera mnie w tej nowej pasji i często mówi: „Widzę, że taniec daje ci dużo radości, więc biegnij na trening”-...