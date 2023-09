Kto jest największą gwiazdą w stacji TVN? Kuba Wojewódzki ! Edward Miszczak w jednym z wywiadów skomentował nieobecność dziennikarza podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji, a przy okazji zapewnił, że Wojewódzki może liczyć na specjalne względy. Czy dyrektor programowy ma żal do Kuby za to, że nie pojawił się na ramówce? Okazuje się, że nie! Edward Miszczak zachwycony Kubą Wojewódzkim Edward Miszczak w rozmowie z Super Expressem zapewnił, że Kuba Wojewódzki to prawdziwy król stacji TVN. Zapytany o to, dlaczego zabrakło go na prezentacji ramówki, podczas której Marcin Prokop żartował z nieobecności swojego kolegi, dyrektor programy z rozbrajającą szczerością przyznał, że pozostałe gwiazdy... zazdroszczą Kubie! ...oni wszyscy mu zazdroszczą. Bo Prokop musi pracować. Każdy ma tutaj jakąś funkcję, a Kuba... Ja zawsze mówię: „ale król może więcej” - powiedział Edward Miszczak. Kuba jest jak Kuba. Król TVN-u. Ciągle jest w dobrej formie, ciągle jest oglądany. Kuba po prostu nie musi bywać na konferencjach TVN i promować swojego show. I nikt nie ma do niego pretensji o to, że się nie pojawił. Dyrektor programowy skomentował również plotki, że program Kuby Wojewódzkiego zniknie z anteny TVN. Edward Miszczak twierdzi, że show Kuby cały czas ma dobre wyniki oglądalności, dlatego nikt nie wtrąca się w jego program i na pewno nie zniknie on z ramówki TVN. Waszym zdaniem Kuba Wojewódzki rzeczywiście zasługuje na miano "króla TVN"? Zobacz także: Pierwsze zdjęcie nowego jury "Mali Giganci"! Bohosiewicz i Chylińska z nowymi fryzurami! ZDJĘCIA Edward Miszczak skomentował nieobecność Kuby Wojewódzkiego na ramówce TVN. Dziennikarz nie pojawił się na prezentacji wiosennej ramówki TVN.