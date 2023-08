Odkąd Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek ogłosili rozstanie fani z jeszcze większą ciekawością śledzą losy tych dwojga. U Marcina Hakiela trudno nie dostrzec ogromnej zmiany zarówno w zachowaniu jak i wizerunku. Tancerz nigdy nie był tak otwarty wobec swoich fanów i nigdy tak chętnie nie odpowiadał na liczne ich pytania. By jeszcze bardziej "zbliżyć się" do internautów, Marcin Hakiel pochwalił się zapisem ze swojego dnia. Takich kadrów się nie spodziewacie! Marcin Hakiel pokazał swój dzień a fani są zachwyceni Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek postanowił jeszcze bardziej skupić się na swojej karierze zawodowej. Tancerz chce być bliżej fanów i chętnie pokazuje swoje życie prywatne, ale także zawodowe. Tak naprawdę to on zdradził więcej szczegółów na temat swojego rozstania z Katarzyną Cichopek niż aktorka. Marcin Hakiel nie ukrywa, że cała sytuacja bardzo go dotknęła, ale świetnie sobie z nią radzi. Paparazzi coraz częściej przyłapują uśmiechniętego Marcina Hakiela z dziećmi, a sam tancerz zdaje się kipi nową energią i świetnie sobie radzi po rozstaniu. Na dowód tego Marcin Hakiel postanowił stworzyć krótkie nagranie na Instagramie i pochwalić się fanom swoim dniem. Uwagę internautów od razu przykuł fragment nagrany prosto z łazienki! Zobacz także: Marcin Hakiel zapowiada nowy rozdział! "Wszystko się kiedyś kończy" Marcin Hakiel wygląda na naprawdę szczęśliwego! Tancerz z poczuciem humoru podchodzi do swojego życia i nie boi się pokazywać coraz więcej! Na nagraniu możemy zobaczyć dalszą część jego dnia, który spędza na siłowni oraz w swojej pracy, prowadząc zajęcia taneczne. Marcin Hakiel zachwyca pozytywnym podejściem do życia i nieschodzącym z twarzy uśmiechem. - Super - Taniec to...