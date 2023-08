Tegoroczny Top of The Top Sopot Festival 2022 w TVN przyciągnął plejadę największych polskich gwiazd, a wśród nich pojawiła się również Katarzyna Nosowska! Wokalistce na scenie towarzyszył m.in. 26-letni syn, Mikołaj Krajewski. Jednak wszyscy mówią o małej wpadce, którą zaliczyła liderka grupy "Hey"! Zobaczcie, o co chodzi. Kasia Nosowska z synem na scenie. Zaliczyła również wpadkę! Za nami Top of The Top Sopot Festival 2022 w TVN. Podczas trzech koncertowych dni na scenie zaprezentowali się najpopularniejsi polscy artyści. Jedne występy zachwycały (zobacz: "Top of The Top Sopot Festival": Wielkie show Michała Szpaka! Brawurowo wykonał hit zespołu Queen ), inne zostały ostro skrytykowane przez widzów i dziennikarzy. Zobacz także: Top of the Top Sopot Festival 2022: Wojciech Mann miażdży występ Patrycji Markowskiej Nie brakowało również wpadek - pierwszego dnia wszyscy skupili się na nowym tatuażu z błędem Agnieszki Chylińskiej , a ostatniego na wpadce Kasi Nosowskiej. Podczas wykonywania utworu "Mamona" z repertuaru Republiki gwiazda zapomniała fragmentu tekstu piosenki, do czego od razu się przyznała i przeprosiła widzów: Trochę się tam przycięłam. No wiecie, to jest jednak na żywo. Przepraszam Potem na scenie pojawił się jedyny syn Kasi Nosowskiej, 26-letni Mikołaj Krajewski, ze związku artystki z perkusistą Adamem Krajewskim. Gwiazda zapowiedziała go w zabawny sposób: Sama go sobie urodziłam 26 lat temu. Śmieję się, że jeszcze nie schudłam po ciąży, a on już jest. Patrzcie Mikołaj, podobnie jak rodzice, również zajmuje się muzyką, ma na swoim koncie kilka występów ze słynną mamą. Lubi również gotować, próbował swoich sił w modelingu. Przystojny? Zobaczcie zdjęcia Nosowskiej i jej syna z Sopot Festival 2022!