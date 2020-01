Marcin Gortat planuje zaręczyny z Żanetą Stanisławską? Czy zrobi to w swoje urodziny?

Miłość Marcina Gortata i Żanety Stanisławskiej kwitnie! Para coraz częściej pokazuje się publicznie, nie szczędząc sobie czułości. Ostatnio zakochani pojawili się razem na Gali Mistrzów Sportu i to oni skupili na sobie uwagę fotoreporterów! Potem Marcin razem z ukochaną przyszli na premierę filmu „Psy 3”. Jak donosi „Flesz, w najbliższym czasie Gortat, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, będzie przyjeżdżał do Polski znacznie częściej. Nie tylko ze względu na sprawy zawodowe. W ubiegłym roku Marcin Gortat kupił dużą działkę, na której zamierza zbudować dom. Podobno ma już projekt, a prace mają ruszyć wiosną. Czy to ma związek z jego ukochaną? Plotkuje się, że Marcin chce się ustatkować…

Marcin nigdy nie ukrywał, że kiedy zakończy karierę w NBA, będzie chciał się skupić na uporządkowaniu swojego życia osobistego. Niestety, do niedawna Gortat nie miał szczęścia do kobiet. Jego wcześniejsze związki, m.in. z Alicją Bachledą-Curuś, nie przetrwały próby czasu. Wszystko zmieniło się, gdy na jednym ze spotkań biznesowych koszykarz poznał swoją obecną partnerkę Żanetę Stanisławską. Ich relacje dość szybko wykroczyły poza zawodowe spotkania. Marcin i Żaneta jednak skutecznie strzegli swojej prywatności – udało im się utrzymać związek w tajemnicy przez ponad pół roku!

„Tak, spotykam się z kimś – jest Polką (…). Ambitna, przedsiębiorcza i pracowita, wiele nas łączy. Bardzo inteligentna, ma swoją pasję – tym zaimponowała mi najbardziej. Relacja między nami się rozwija i tyle w tym temacie”, zdradził Marcin Gortat w jednym z wywiadów.

Kim jest Żaneta Stanisławska?

Marcin Gortat mówił prawdę o swojej wybrance. Żaneta Stanisławska to trenerka biznesu, wykładowczyni akademicka, bizneswoman, specjalistka w dziedzinie makijażu permanentnego. Osoba o wielu zainteresowaniach. A prywatnie mama 9-letniej Melissy i zapalona podróżniczka. Marcin miał już okazję poznać dziewczynkę i złapał z nią dobry kontakt. Co więcej, Melissa uważa, że jej mama ma fajnego chłopaka i świetne życie. Skąd to wiadomo? Jakiś czas temu Żaneta podzieliła się z przyjaciółmi anegdotką na Facebooku.

„Melissa mówi: ale ty masz fajne życie – nie chodzisz do szkoły, masz fajnego chłopaka. Ja mówię – ty też masz fajnego chłopaka, a ona na to: twój ma powerbanka, a mój nie”, napisała na swoim profilu Stanisławska.

Czy Marcin Gortat zaręczy się z Żanetą Stanisławską?

Żaneta i Marcin sporo razem podróżują. Byli już kilkakrotnie w USA, a pod koniec roku wyjechali do Tajlandii. Ostatnie święta Bożego Narodzenia też spędzili razem, w Polsce. Para miała okazję poznać bliżej swoje rodziny. Jak czytamy we "Fleszu", już 15 lutego Żaneta będzie towarzyszyć ukochanemu podczas Polish Heritage Night, czyli gali organizowanej przez Gortata w The Beverly Hills Hotel w Los Angeles. W tym roku impreza ma charakter balu charytatywnego i weźmie w niej udział około 250 osób, w tym goście honorowi: muzycy, aktorzy, sportowcy i biznesmeni. Gortat zaprosił też bokserów Adama Kownackiego i Andrzeja Fonfarę, aktora Macieja Musiała i gwiazdę – Edytę Górniak, która zaśpiewa dla gości.

10 listopada Marcin i Żaneta świętowali pierwszą rocznicę związku. 17 lutego, dwa dni po gali Polish Herritage Night, Gortat będzie obchodził 36. urodziny. Z tej okazji na pewno zaprosi ukochaną na romantyczną kolację. Kto wie, może właśnie tego wieczoru na palcu Żanety pojawi się pierścionek zaręczynowy? Trzymamy kciuki, że tak się właśnie stanie.

Więcej o Żanecie Stanisławskiej i Marcinie Gortacie przeczytacie w nowym „Fleszu”.

