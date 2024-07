Marcin Gortat i Paula Tumala rozstali się! Jak podaje Wirtualna Polska para nie mogła dogadać się w sprawie przeprowadzki do Polski, a także co do priorytetów w życiu. Marcin i Paula spotykali się przez kilka miesięcy. W sieci często pokazywali romantyczne fotki z wakacji czy kolacji. Dziś to już przeszłość:

Paulina potrzebowała więcej uwagi, czasu i zaangażowania, a Marcin jest związany na stałe kontraktem w USA. Tam ma swoje interesy i ani mu w głowie przeprowadzka do Polski - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską koleżanka modelki.

Jeszcze jakiś czas temu Paula w rozmowie z Party.pl zapewniała, że na razie zostaje w USA, ale będzie wracać do Polski. Twierdziła, że rozłąki są czasem potrzebne. Chyba nikt nie spodziewał się, że koszykarz i modelka postanowią się jednak rozstać.

Marcin i Paula tworzyli bardzo udany związek.

Dziś to już przeszłość!