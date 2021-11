Maria Dębska i Marcin Bosak mają kryzys w małżeństwie? Wcześniej pokonali już wiele trudności! 

Niedawno na premierze filmu „Bo we mnie jest seks” mówiono tylko o niej. Maria Dębska (30), która wcieliła się w główną bohaterkę, artystkę Kalinę Jędrusik, pokazała wielki talent aktorski. Na czerwonym dywanie zabrakło jednak u jej boku największego fana: męża Marcina Bosaka (42). Nie było go też na festiwalu w Gdyni, kiedy Maria odbierała za „Bo we mnie…” statuetkę za główną rolę kobiecą, ani na festiwalu Nowe Horyzonty. Plotki o kryzysie w ich małżeństwie krążą już od wielu tygodni. Aktorzy od jakiegoś czasu rzeczywiście nie pokazują się razem, usunęli swoje wspólne zdjęcia z mediów społecznościowych, ponoć nawet już ze sobą nie mieszkają…

Jak we śnie

„Dokładnie 10 lat temu obudziłem się z długiego, wymuszonego snu. Od tamtego czasu, mimo blizn na ciele i w sercu, mimo trudnych spraw i przeciwności losu, stawiam za krokiem kolejny krok”, napisał niedawno Bosak na Instagramie.

W 2006 roku dowiedział się, że ma guza rdzenia kręgowego. Przez kilka lat szukał pomocy u różnych specjalistów, w końcu, dekadę temu, przeszedł skomplikowaną operację w Belgii, po której od nowa uczył się chodzić. Była wtedy przy nim partnerka, aktorka Monika Pikuła, z którą ma dwóch synów (13-letniego Władka i 9-letniego Janka), a także jego siostra Anna, tancerka.

„Pamiętam (…) dzień operacji, minuta po minucie, oczekiwanie, ogromne nerwy. Jesteśmy tu nadal, razem! Silniejsi niż kiedykolwiek”, napisała w komentarzu pod zdjęciem Marcina Anna.

Bosak odzyskał zdrowie, ale jego związek z Pikułą nie przetrwał. W 2017 roku na festiwal filmowy w Gdyni aktor przyjechał z nową ukochaną. Marii długo zarzucano, że to przez nią rodzina Marcina się rozpadła.

„Nigdy nie byłam tą drugą, to są zupełnie dwie różne historie. My z Marcinem nie żyliśmy przez lata w ukryciu, Marcin nigdy nie był żonaty”, powiedziała Dębska w „Wysokich Obcasach”.

Pawel Wodzynski/East News

Nie ukrywali, że są w sobie bardzo zakochani.

„Przy nim uaktywniło mi się pragnienie ślubu, choć nigdy nie snułam marzeń o białej sukni z welonem. Marcin oświadczył mi się po dwóch miesiącach bycia razem. Zaskoczył mnie tym i rozzłościł, ale gdy ochłonęłam, stwierdziłam, że może to nie jest zły pomysł”, wspominała Maria w wywiadzie dla „Twojego Stylu”.

W sierpniu ubiegłego roku, w trakcie pandemii, powiedzieli sobie „tak”. W podróż poślubną polecieli na Sardynię. Kilka miesięcy temu, we wspomnianym wywiadzie, opowiadali, że ich miłość jest „temperamentna, we włoskim styl, dynamiczna”.

„Nikt mnie nie denerwuje i nikt nie jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi tak jak Marcin. Czasem mam ochotę go zabić i myślę, że on mnie też. Mimo swojej siły i męskości jest romantykiem, niesamowicie wrażliwy i na tym poziomie się spotykamy”, mówiła Dębska.

On dodał, że w ich relacji jest dużo zazdrości.

„Gdy Marysia siada przy fortepianie i gra, jest wtedy cholernie sexy! (…) Przy tak dużej namiętności i zawodzie, który wykonujemy, zazdrość musi się pojawić. Marysia jest piękna, ma przepiękne oczy, usta, figurę, absolutnie szałowe włosy. Ale najbardziej fascynujące jest jej wnętrze. Działa na mnie jak magnes”.

Piotr Matusewicz/East News

Bez komentarza

Ostatnie miesiące to dla Marii pasmo sukcesów zawodowych. Film o Kalinie Jędrusik zbiera same pozytywne recenzje, aktorka nagrała album „Bo we mnie jest seks” z Krzysztofem Zalewskim i lada moment rusza w trasę koncertową. W dodatku serial „Kuchnia”, w którym gra menedżerkę restauracji, to jeden z największych hitów Polsatu. Jej mąż też nie może narzekać na brak pracy. Niedawno mogliśmy go oglądać w filmie „Zupa nic” (w reżyserii Kingi Dębskiej, jego teściowej), gra w „M jak miłość”, dołączył do obsady trzeciego sezonu „Komisarz Mamy”. Poza tym Bosak występuje w teatrze i rozwija swoją pasję – fotografowanie. Właśnie założył na Instagramie konto, na które wrzuca zdjęcia. Na razie nie ma tam fotek żony. Czy w plotkach o kryzysie w małżeństwie aktorów jest jednak ziarno prawdy? Na razie żadne z nich się do nich nie odniosło. Miejmy nadzieję, że niebawem znów zobaczymy parę na salonach.

TEKST: ANNA KUSIAK