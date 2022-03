"Przez Atlantyk": Antek Królikowski wyznaje: "Przestałem pić alkohol i życie zaczęło mi się układać"

Joanna Opozda podczas relacji na InstaStories pokazała transmisję z Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie, gdzie na scenie pojawili się m.in. Artur Barciś i Antoni Królikowski. Co ciekawe, tuż przed występem Antoni Królikowski wyznał miłość swojej partnerce i publicznie przyznał, że są zaręczeni! Sprawdźcie, co powiedział na scenie. Joanna Opozda i Antoni Królikowski szykują się do ślubu Joanna Opozda i Antoni Królikowski znają się od wielu lat, ale dopiero z zeszłym roku zdecydowali, że chcą być razem. Początkowo zakochani ukrywali swój związek, ale po jakimś czasie zaczęli publikować w sieci wspólne zdjęcia i wychodzić razem na oficjalne imprezy. Niestety, chociaż wydawało się, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze to już po kilku miesięcach para ogłosiła swoje rozstanie. (...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robić- Joanna Opozda napisała na Instagramie w grudniu 2020 roku. Para dość szybko zrozumiała, że rozstanie było błędem. Już na początku br. media informowały, że Antoni Królikowski przyjeżdża do Joanny Opozdy z wielkimi bukietami kwiatów . W prasie pojawiły się również zdjęcia byłej pary na wspólnej wycieczce w góry. Antini Królikowski i Joanna Opozda przez kilka miesięcy nie potwierdzali, że znów są razem, ale wszystko zmieniło się w czerwcu, kiedy aktor opublikował w sieci romantyczne zdjęcie z ukochaną. Co ciekawe, szybko pojawiły się również informacje, że zakochani planują ślub, który ma się odbyć już na początku sierpnia! Sami zainteresowani nie komentują...