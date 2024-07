Poprzednia edycja "Tańca z gwiazdami" zagwarantowała Rafałowi Maserakowi dużą popularność i szansę na ponowne zaistnienie w mediach. Tancerz razem z Joanną Moro dotarł do samego finału XIV edycji show, ostatecznie ustępując Stefano Terrazzino i Anecie Zając. Czy teraz znów ma szansę powtórzyć sukces, albo nawet wygrać program? Zobacz: Maserak o Moro: "Miałem niełatwe zadanie"

AfterParty.pl dowiedziało się, że Rafał zatańczy z Marcelą Zawadzką. Podobnie jak w poprzedniej edycji, tancerz został sparowany z wysoką blondynką. Para z pewnością rozgrzeje do czerwoności publiczność, jurorów i telewidzów.

- Dogadują się świetnie. Na treningach jest dużo poczucia humoru, bo Marcelina i Rafał to dusze towarzystwa. Do tego tworzą piękną parę, on przystojny brunet, ona ognista blondynka - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl osoba z produkcji.