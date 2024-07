Marcelina Zawadzka dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami" stała się coraz popularniejsza, dlatego też prasa zaczęła rozpisywać się również na temat jej życia prywatnego. Niedawno jeden z dwutygodników posądził ją o romans z żonatym mężczyzną. Przypomnijmy: Zawadzka ma nowego faceta? Miss spotyka się z żonatym mężczyzną

Te plotki szybko dotarły do samej zainteresowanej. W rozmowie z Agnieszką Jastrzębską dla "Dzień Dobry TVN" gwiazda postanowiła odnieść się do spekulacji tabloidu. Z uśmiechem przyznała, że doniesienia są nieprawdziwe i na razie jest singielką, o czym poinformowała w tym samym czasie, kiedy ukazał się artykuł:

Ja muszę to zdementować, bo to nie prawda. W jednym z magazynów, gdzie autoryzowałam wywiad, ukazało się, że jestem sama i to jest prawda, a w drugim w tym samym momencie ukazały się zdjęcia, z sierpnia, rzeczywiście z tą osobą, którą z imienia i nazwiska napisali, ale to nie jest prawda, nie jesteśmy parą - przekonywała