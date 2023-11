Jeszcze wcześniej Marcelina Zawadzka pokazała zdjęcie ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi! Wśród nich oczywiście znalazł się Rafał Jonkisz, którego gwiazda delikatnie obejmowała!

Myślałam, że trzydziestka to koniec świata???? i nawet był plan aby tam pojechać ???? ????????marzyłam o spędzeniu 30tki na Hawajach ????????Wyszło jeszcze lepiej! Zakopane, masa przyjaciół, znajomych i ludzi bez których nie umiem żyć????????????????????‍????‍????‍???? Kocham Was Łobuzy! ❤️Dziękuję za wszystko! Za to, że byliście gotowi przyjechać dla mnie na koniec Polski ????i przygotować niespodziankowy weekend to najlepsze spełnienie marzeń.