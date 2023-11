Dokładnie rok temu Marcelina Zawadzka pochwaliła się, że dołączyła do obsady serialu "Na sygnale". Gwiazda TVP w hitowej produkcji wcielała się w rolę pięknej ratowniczki Gabi. Niestety, teraz "Super Express" informuje, że Marcelina Zawadzka odchodzi z serialu! Według doniesień dziennika Marcelina nie radziła sobie na planie "Na sygnale", dlatego producenci postanowili zakończyć jej wątek. "SE" twierdzi, że gwiazda TVP "wyleciała z hukiem z pracy". Jaka jest prawda? Zapytaliśmy o to Marcelinę Zawadzką! Zobaczcie, co nam powiedziała.

Marcelina Zawadzka znika z serialu "Na sygnale"!

Marcelina Zawadzka w rozmowie z Party.pl potwierdziła, że wkrótce jej postać rzeczywiście zniknie z serialu "Na sygnale"! Gwiazda TVP zdementowała jednak medialne informacje, że "wyleciała z hukiem z pracy". Dlaczego więc zakończyła współpracę z producentami serialu i czy nagrała już ostatnią scenę w "Na sygnale"?

Moje odejście z serialu „Na Sygnale” było wspólną decyzją: moją i producentów serialu. Już jesienią 2018 roku kiedy nagrywaliśmy „Bake Off Ale Ciacho!” Oraz „Bake Off Junior” nie byłam w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec serialu (12 dni zdjęciowych w miesiącu), wtedy zdecydowaliśmy o napisaniu mojej roli w taki sposób, aby właśnie wiosną 2019 roku zakończyć mój wątek. Scenę końcową nagraliśmy dosłownie dzień po tym jak zakończyłam plan zdjęciowy do „Dance, Dance, Dance”- powiedziała nam Marcelina Zawadzka.

Czy gwiazda TVP na zawsze żegna się z aktorstwem?

Nie wykluczam dalszej przygody z aktorstwem, na razie skupiam się na kilku nowych projektach - zdradza gwiazda TVP.

Żałujecie, że Marcelina Zawadzka nie będzie już występować w "Na sygnale"? Polubiliście serialową Gabi? Odcinek, w którym pożegnamy jej bohaterkę, zobaczymy na początku maja!

