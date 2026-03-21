Marcelina Zawadzka wróciła do Polski z mężem Maxem Gloecknerem z Dubaju wcześniej, niż zakładali. Choć plan był inny, bo wyjazd miał potrwać do maja i zakończyć się przyjazdem prezenterki na finał "Farmy", który będzie współprowadzić, do Polski dotrali już 11 marca.

Byliśmy tam 4-5 miesięcy. Zdążyliśmy już troszeczkę się tam jakby zapoznać z tym miejscem. Wynajęliśmy tam dom na rok. Mieszka tam również Maxa brat z rodziną opowiedziała Zawadzka w 'halo tu Polsat'.

Zmiana kierunku nastąpiła w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, która skłoniła ich do szybszego powrotu do kraju. W najnowszym wywiadzie gwiazda zaskoczyła też nowymi wieściami.

Marcelina Zawadzka o powrocie do Polski

Marcelina Zawadzka wróciła z Dubaju i zatrzymała się u rodziców w Malborku. Wróciła pod rodzinny dach po bardzo długiej przerwie. Jak przyznała w rozmowie z prowadzącymi 'halo tu Polsat', ostatni raz na stałe mieszkała z rodzicami w wieku 19 lat.

19 lat miałam jak mieszkałam u rodziców i nagle: 'Mamo, jestem! To ja, trzecia córka, najmłodsza'. Ale przyjęli oczywiście, oni się bardzo cieszą. I też właśnie fajnie, bo kocham rodziców i nie mieszkałam z nimi już tyle lat. I rzeczywiście to są duże testy dla nas wszystkich wyznała gwiazda.

W centrum domowej reorganizacji jest oczywiście synek Marceliny. Leonidas ma 17 miesięcy i wymaga ciągłej uwagi, dlatego obecność dziadków okazała się dużym odciążeniem, tym bardziej w obliczu nadchodzącej zmiany w życiu zawodowym Zawadzkiej.

Marcelina Zawadzka dołącza do "halo tu Polsat"

Powrót do Polski zbiegł się z zawodową zmianą. Zawadzka ogłosiła, że zaczyna nową rolę w Polsacie jako reporterka programu "halo tu Polsat". Jest to kolejny etap jej obecności w telewizji. Od 2021 roku jest związana z Polsatem, gdzie prowadzi m.in. reality show "Farma". Wcześniej była też kojarzona z "Pytaniem na śniadanie", a w dodatku cały czas jest kojarzona w mediach jako Miss Polonia 2011.

Jak przekazała na kanapach śniadaniowego programu, w wiosennej odsłonie "halo tu Polsat" pojawi się w cyklu "W Polskę jedziemy!", w którym wcieli się w roli reporterki. Jej zadaniem będzie podróżowanie po kraju i odwiedzanie miejsc, w których działają lokalne inicjatywy, a także spotkania z osobami, które rozwijają pasje i robią coś ważnego dla swoich społeczności. To format oparty na bezpośrednim kontakcie z widzami.

Będę chciała być po prostu bliżej was, bliżej naszych widzów i będę przyjeżdżać do przeróżnych miejscowości w naszym kraju. (...) Możecie wy, kochani, wysyłać swoje zgłoszenia (...) ja po prostu będę chciała przyjechać do was, będę chciała was poznać i porozmawiać przekazała widzom Zawadzka.

