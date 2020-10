Marcelina Zawadzka jeszcze nie wraca do "Pytania na śniadanie"! Ma ją zastąpić inna piękna gwiazda TVP

Złe wiadomości dla fanów Marceliny Zawadzkiej! Jak informuje portal wirtualnemedia.pl piękna prowadząca na razie nie wróci do "Pytania na śniadanie". Co więcej, okazuje się, że już wkrótce zastąpi ją inna gwiazda TVP! Kto dołączy do grona prowadzących poranny program Telewizyjnej Dwójki i czy Marcelina Zawadzka jeszcze kiedyś poprowadzi "PnŚ"?

Kto zastąpi Marcelinę Zawadzką w "Pytaniu na śniadanie"?

W minione wakacje o Marcelinie Zawadzkiej zrobiło się naprawdę głośno. Media przekazały wówczas niepokojące informacje dotyczące pięknej gwiazdy TVN, która została oskarżona o oszustwa podatkowe, za które grozi jej nawet 8 lat więzienia.

"Marcelina Z. jest oskarżona o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy" - mówiła dla "naTemat" sędzia Edyta Janiszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Marcelina Zawadzka w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie zapewniała, że nie miała pojęcia o jakichkolwiek czynnościach, które działy się niezgodnie z prawem.

(...) W mediach pojawiły się twierdzenia łączące mnie z poważnymi zarzutami i chcę im jednoznacznie zaprzeczyć. Nie uczestniczyłam w tzw. "praniu pieniędzy", "tworzeniu karuzeli VAT", nie ukradłam ani złotówki, ani tym bardziej "58 mln złotych". Takie zarzuty są absurdalne i wiązanie mnie z nimi godzi najgłębiej w moje dobre imię i wszystko, co reprezentuję- napisała w oświadczeniu.

Marcelina Zawadzka dość długo nie pojawiała się w programie "Pytanie na śniadanie" i wszyscy zastanawiali się, czy gwiazda wróci jeszcze do programu. Co ciekawe, sama Marcelina jakiś czas temu zapewniała, że wraca do programu pod koniec sierpnia. Niestety, jak już wiemy tak się nie stało.

Teraz portal wirtualnemedia.pl informuje, że Marcelina Zawadzka na razie nie wróci do "Pnś"!

W tej chwili Marcelina ma status oskarżonej, zasiada na ławie oskarżonych. Nikt w TVP nie wyobraża sobie, żeby mogła w tej sytuacji prowadzić program śniadaniowy, niezależnie od tego, czy jest winna, czy nie. Trzeba poczekać, aż sprawa się wyjaśni i wtedy będą zapadały decyzje- zdradza źródło portalu wirtualnemedia.pl.

To jeszcze nie koniec! Według nieoficjalnych ustaleń portalu już wkrótce w "Pytaniu na śniadanie" może pojawić się nowa gwiazd, która zastąpi Marcelinę Zawadzką. Władze TVP chcą ponoć, żeby w program poprowadziła Małgorzata Opczowska z TVP Info!

Według medialnych doniesień Małgorzata Opczewska ma zastąpić Marcelinę Zawadzką w "Pnś".

Marcelina Zawadzka miała pod koniec sierpnia wrócić do pracy, jednak tak się nie stało.