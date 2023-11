Są razem! Ale Marcelinę Zawadzką i Rafała Jonkisza już na początku ich związku czeka ważny test. Czy go zdadzą?

Na początku bardzo otwieram się na nową relację. Ale też nie potrafię się szybko zakochać, bo to wymaga czasu. Mój potencjalny partner przechodzi więc coś w rodzaju okresu próbnego. Trwa to kilka tygodni, czasem miesięcy, i potem albo się angażuję, albo idę dalej sama – tak jeszcze niedawno zwierzała się „Party” Marcelina Zawadzka (29lat).

Dziś, kiedy wiadomo, że gwiazdę TVP łączą romantyczne więzy z Rafałem Jonkiszem (21 lat), wszyscy zadają sobie pytanie: czy były Mister Polski przetrwa u boku ukochanej ów okres próbny, a ich relacja zamieni się w prawdziwy związek?

Rafał i Marcelina znali się od dawna, ale nigdy nie spędzili ze sobą dużo czasu. Okazja nadarzyła się kilka tygodni temu, gdy oboje pojechali ze wspólnymi znajomymi do Białki Tatrzańskiej. Okazało się, że mają wiele tematów do rozmowy! Najważniejszym był sport, którego oboje są entuzjastami. Jak wiadomo, Rafał jest nie tylko jednym z czterech mężczyzn, którzy do tej pory zdobyli tytuł najprzystojniejszego Polaka, ale i utytułowanym sportowcem. Od dzieciństwa trenuje akrobatykę, lekkoatletykę i znakomicie tańczy. W 2010 roku został nawet mistrzem Polski w lekkoatletyce, a cztery lata temu wice-mistrzem świata w zawodach Show Dance.

Czysta kartoteka Jonkisza

Mimo że jest popularny, czego dowodem jest choćby miejsce w dziesiątce najliczniej obserwowanych gwiazd na Snpachacie, Rafał cieszy się opinią wyjątkowo skromnego. Czasami sprawia wrażenie nawet odrobinę nieśmiałego. Dotychczas niewiele wiadomo było o jego życiu uczuciowym.

„Nie mam określonego typu urody, ale dobrze by było, aby moja dziewczyna podzielała moje pasje”, zwierzył się w jednym z wywiadów.

W 2015 roku Jonkisz ogłosił nawet konkurs na dziewczynę, która będzie mu towarzyszyć w czasie studniówki. Jak się łatwo domyślić, został zasypany ofertami. Spośród ponad czterech tysięcy zgłoszeń wybrał wtedy 20-letnią youtuberkę Ewelinę. Historia tych dwojga skończyła się jednak tylko na jednym balu i nie zamieniła w poważną relację. Później Rafała łączono z piękną tancerką Waleriją Żurawlewą, z którą występował w show „Taniec z gwiazdami”. Szybko okazało się, że łączy ich tylko przyjaźń. Jak z tego wynika, znajomość z Marceliną jest pierwszą poważniejszą relacją Jonkisza.

Ale czy 21-latek dojrzał już do trwałego związku?

Marcelina Zawadzka - szukając miłości

W przeciwieństwie do Jonkisza Zawadzka ma za sobą kilka relacji. I doskonale wie, co to zawód miłosny, bo przeżywała go już kilka razy. Długo związana była z motocyklistą Jakubem Przygońskim (dzisiaj znanym drifterem). Ich związek rozpadł się po trzech latach w okolicznościach dla Marceliny dość przykrych.

„Na trzy dni przed moim wylotem na konkurs Miss Świata powiedział mi, że musimy się rozstać. Bardzo to przeżyłam. Miałam momenty, kiedy myślałam: po co ja tam lecę, skoro i tak nic mi się nie uda? Musiałam zapomnieć o moich prywatnych sprawach, a to było trudne”, wspominała tamte chwile w jednym z wywiadów.

Potem gwiazda związała się z aktorem Mikołajem Roznerskim, ale ich związek przetrwał tylko kilka miesięcy. Ostatnim chłopakiem, z którym Marcelina próbowała stworzyć parę, był Leonardo – brazylijski model mieszkający we Włoszech. Idylla trwała ledwie kilka tygodni. Zawadzka bardzo przeżyła rozstanie, a zapytana pewnego dnia przez swojego partnera z programu „Pytanie na śniadanie” Tomasza Wolnego o losy tej miłości... popłakała się na wizji.

Chwilowe rozstanie

Po rozstaniu z Leonardo Marcelina rzuciła się w wir pracy. Kończyła jeden projekt i od razu zaczynała kolejny. Prowadziła „Pytanie na śniadanie”, imprezy TVP, a także kulinarny show „Bake Off Junior”, zagrała w serialu „Na sygnale”.

Teraz najwyraźniej odzyskała wiarę w miłość. Już na początku Rafała i Marcelinę czeka jednak podwójny test. Jakby mało było „okresu próbnego”, przez który przechodzą u Zawadzkiej jej partnerzy, to jeszcze para będzie musiała się od razu... rozstać. Oczywiście tylko na jakiś czas. Rafał dostał bowiem propozycję wzięcia udziału w programie „Agent – Gwiazdy”, w którym wystąpi obok m.in. Edyty Górniak, Andrzeja Gołoty, Miśka Koterskiego oraz Krystyny Czubówny. Najbliższy miesiąc Jonkisz spędzi więc na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerte-venturze, gdzie kręcone są zdjęcia do show.

Czy jego związek z Zawadzką przetrwa czas rozłąki? Wydaje się, że tak, bo kto jak kto, ale Marcelina świetnie rozumie zobowiązania zawodowe swojego nowego chłopaka. I zapewne wie, że na prawdziwą miłość warto czasem poczekać.