Marcela Leszczak potwierdza nowy związek. Zabrała głos ws. partnera
Marcela Leszczak zwróciła się do internautów. Po tym, jak prosiła ich o modlitwę, teraz dziękuje im za wsparcie. Przy okazji po raz pierwszy zabrała głos ws. swojego nowego partnera. To już oficjalne.
Marcela Leszczak podczas relacji na InstaStories podziękowała swoim fanom. Zwróciła się również do swojej rodziny i nowego partnera! Tymi słowami ostatecznie potwierdziła nowy związek.
Marcela Leszczak apelowała o modlitwę
W miniony wtorek, 17 lutego, Marcela Leszczak w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że najbliższy tydzień spędzi w szpitalu w Poznaniu przy bliskiej osobie, która ucierpiała w dramatycznym zdarzeniu. Marcela Leszczak zwróciła się wówczas do internautów z prośbą o modlitwę. Teraz ponownie zabrała głos i podziękowała za wsparcie.
Dostaję od was ogrom wsparcia. Nie od dziś wiem, że mam cudowną społeczność na IG! Wasze wiadomości i modlitwy działają
Marcela Leszczak zaskoczyła wyznaniem o nowym partnerze
W dalszej części wpisu opublikowanego podczas relacji na InstaStories, Marcela Leszczak zabrała głos ws. swojego nowego partnera. Tymi słowami celebrytka potwierdziła, że jest w związku.
Dziękuję całej rodzinie za interwencję, wsparcie, zainteresowanie. Rodzina marzeń. Do mojej rodziny zalicza się mój partner, który stanął na wysokości zadania i mogę liczyć na niego o każdej porze dnia i nocy
Przypominamy, że niedawno pewien biznesmen oficjalnie potwierdził związek z Marcelą Leszczak, a do sieci trafiły ich wspólne kadry. Jak widać, teraz głos zabrała również sama Leszczak, która potwierdza, że jest zakochana.
Marcela Leszczak - życie prywatne na świeczniku i kolejne dramaty
Marcela Leszczak w ostatnim czasie nie schodziła z pierwszych stron portali plotkarskich. Jej głośne rozstanie z Michałem Koterskim, medialne doniesienia o rozwodzie oraz nowy związek z biznesmenem z Gdyni budziły ogromne emocje. Teraz jednak media koncentrują się na jej dramatycznej sytuacji rodzinnej. W obliczu tragedii celebrytka zdecydowała się całkowicie poświęcić rodzinie i poprosiła o wsparcie wszystkich, którzy śledzą jej losy.
