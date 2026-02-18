Marcela Leszczak podczas relacji na InstaStories podziękowała swoim fanom. Zwróciła się również do swojej rodziny i nowego partnera! Tymi słowami ostatecznie potwierdziła nowy związek.

Marcela Leszczak apelowała o modlitwę

W miniony wtorek, 17 lutego, Marcela Leszczak w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że najbliższy tydzień spędzi w szpitalu w Poznaniu przy bliskiej osobie, która ucierpiała w dramatycznym zdarzeniu. Marcela Leszczak zwróciła się wówczas do internautów z prośbą o modlitwę. Teraz ponownie zabrała głos i podziękowała za wsparcie.

Dostaję od was ogrom wsparcia. Nie od dziś wiem, że mam cudowną społeczność na IG! Wasze wiadomości i modlitwy działają napisała Leszczak.

Marcela Leszczak zaskoczyła wyznaniem o nowym partnerze

W dalszej części wpisu opublikowanego podczas relacji na InstaStories, Marcela Leszczak zabrała głos ws. swojego nowego partnera. Tymi słowami celebrytka potwierdziła, że jest w związku.

Dziękuję całej rodzinie za interwencję, wsparcie, zainteresowanie. Rodzina marzeń. Do mojej rodziny zalicza się mój partner, który stanął na wysokości zadania i mogę liczyć na niego o każdej porze dnia i nocy

Przypominamy, że niedawno pewien biznesmen oficjalnie potwierdził związek z Marcelą Leszczak, a do sieci trafiły ich wspólne kadry. Jak widać, teraz głos zabrała również sama Leszczak, która potwierdza, że jest zakochana.

Marcela Leszczak - życie prywatne na świeczniku i kolejne dramaty

Marcela Leszczak w ostatnim czasie nie schodziła z pierwszych stron portali plotkarskich. Jej głośne rozstanie z Michałem Koterskim, medialne doniesienia o rozwodzie oraz nowy związek z biznesmenem z Gdyni budziły ogromne emocje. Teraz jednak media koncentrują się na jej dramatycznej sytuacji rodzinnej. W obliczu tragedii celebrytka zdecydowała się całkowicie poświęcić rodzinie i poprosiła o wsparcie wszystkich, którzy śledzą jej losy.

