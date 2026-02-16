Gdyński biznesmen, z którym od kilku tygodni łączono Marcelę Leszczak, postanowił oficjalnie potwierdzić swój związek z modelką. Na jego profilu na Instagramie pojawił się obszerny, emocjonalny wpis.

Marcelina Leszczak jest w związku

Na instagramowym profilu biznesmena pojawił się szereg wspólnych zdjęć, na których para nie kryje bliskości i szczęścia.

Nie było planu. Przypadek? Nie sądzę... Było spojrzenie. Poszukiwania. Potem śniadanie. Potem rozmowy, które kończyły się później, niż zakładaliśmy - wyznał biznesmen, podkreślając, jak wyjątkowa jest dla niego Marcela.

Jego wpis zadedykowany był Marceli jako spóźniony walentynkowy prezent. W słowach pełnych czułości i wdzięczności opisał, jak ich wartości, oczekiwania wobec życia i dojrzałość idealnie się pokrywają.

Intensywność nas nie zatrzymała. Testy nas nie podzieliły. Za każdym razem wychodziliśmy z nich z lekkością i dobrą energią. Może przypadek. Może właściwy moment. Wiem jedno. To pierwsze spojrzenie zapamiętam na zawsze - podsumował mężczyzna.

Marcela Leszczak reaguje na publiczną deklarację uczucia

Na wpis partnera natychmiast odpowiedziała sama Marcela Leszczak. W komentarzu pod zdjęciami nie kryła wzruszenia:

Mój Ty Walenty! Wprowadziłeś do mojego życia tyle światła i nadziei. Jestem wdzięczna za Ciebie - napisała modelka.

To pierwsza tak otwarta i publiczna deklaracja uczuć ze strony gdyńskiego biznesmena i Marcela Leszczak.

Marcela Leszczak po rozstaniu z Michałem Koterskim układa sobie życie na nowo

Warto przypomnieć, że Marcela Leszczak w 2024 roku rozstała się z Michałem Koterskim, z którym powiedziała sobie "tak" na początku tego samego roku. Para zapewniała jednak, że rozstali się w zgodzie i wspólnie wychowują syna Fryderyka. Po tych burzliwych wydarzeniach w życiu prywatnym, modelka otwarcie przyznaje, że czeka na rozwód i marzy o ślubie kościelnym oraz stworzeniu rodziny.

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych Marcela coraz częściej pojawia się w towarzystwie nowego partnera. Wykwintne kolacje, wspólne wyjazdy zagraniczne i wzajemne wspieranie się na Instagramie nie umknęły uwadze internautów. Teraz, dzięki emocjonalnemu wyznaniu gdyńskiego biznesmena, wszystko stało się jasne - para jest ze sobą oficjalnie i nie zamierza już tego ukrywać.

