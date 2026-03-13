Marcela Leszczak należy do grona najpopularniejszych celebrytek w Polsce i może pochwalić się licznym gronem wiernych fanów. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w dzieciństwie zmagała się z trudną dolegliwością. Gwiazda niedawno wyznała, że cierpi na emetofobię - silny lęk przed wymiotowaniem, który towarzyszy jej od najmłodszych lat.

Marcela Leszczak ma za sobą trudne chwile

Marcela Leszczak to modelka i celebrytka, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie "Top Model". Od tamtej pory regularnie pojawia się w mediach oraz na swoich profilach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami zarówno zawodowymi projektami, jak i prywatnym życiem.

Jej relacja z aktorem Michałem Koterskim przez lata wzbudzała duże zainteresowanie mediów - zakochani doczekali się syna Fryderyka i przez pewien czas uchodziła za jedną z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Związek jednak nie przetrwał próby czasu i w ostatnich latach doszło do rozstania, a modelka musiała odnaleźć się w nowej życiowej rzeczywistości.

Ostatnie miesiące są dla niej szczególnie trudne. Niedawno Marcela Leszczak poinformowała, że jej ojciec trafił do szpitala po udarze, którego doznał podczas jazdy samochodem. Jak relacjonowała, sytuacja była bardzo dramatyczna - początkowo uznano go za osobę nietrzeźwą, zamiast od razu wezwać pomoc medyczną. Leszczak spędziła wiele dni przy ojcu w szpitalu i prosiła swoich obserwatorów o modlitwę oraz wsparcie w tym trudnym czasie. Mimo osobistych problemów stara się zachować siłę i nadal pozostaje w kontakcie z fanami, którzy licznie okazują jej wsparcie.

Marcela Leszczak w szczerym wyznaniu

Celebrytka udzieliła niedawno szczerego wywiadu, w którym wróciła wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Modelka wyznała, że już jako mała dziewczynka zmagała się z rzadką i bardzo uciążliwą fobią, która przez długi czas wpływała na jej codzienne funkcjonowanie.

Mam specyficzną fobię, od kiedy tylko sięgam pamięcią. Mogę o niej opowiedzieć, bo ona nie jest żadną tajemnicą. Wiem, że są ludzie, którzy też się z tym borykają. Od dziecka mam emetofobię. To jest silny, paniczny wręcz lęk przed wymiotowaniem, osobami wymiotującymi i sytuacjami, które mogłyby do tego doprowadzić zdradziła.

Modelka przyznała, że przez długi czas nie potrafiła zrozumieć, co tak naprawdę się z nią dzieje. Dopiero po latach zaczęła samodzielnie szukać odpowiedzi i zgłębiać temat swojego problemu.

Chodziłam do szkoły i wszystkim się przyglądałam. Boże, wszyscy się tak fajnie bawią, dobrze czują, a ja w podstawówce miałam poczucie, że coś mi jest i coś mi dolega. Później oczywiście byłam dobrze zdiagnozowana, gorzej poprowadzona, nigdy nieleczona. Nie wiedziałam do końca, co mi jest, dopóki nie doczytałam i sama nie zaczęłam się edukować, czytać na ten temat, sięgać po takie narzędzia jak terapia, psychoterapia, farmakoterapia. To zabrało większość mojego życia opowiadała.

