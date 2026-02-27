Marcela Leszczak chętnie dzieli się z fanami szczegółami swojego życia w mediach społecznościowych. Tym razem nie miała jednak dla nich dobrych wieści. Modelka poinformowała, że jej ukochany tato przeszedł udar. Zdradziła też szczegóły skandalicznej sytuacji, jaka miała miejsce tuż po zdarzeniu. Jej słowa sprawiają, że trudno powstrzymać łzy.

Ojciec Marceli Leszczak przeszedł udar

Kilka dni temu Marcela Leszczak apelowała o pomoc. Modelka we wzruszającym wpisie prosiła fanów o modlitwę, nie zdradziła jednak, kogo dotyczy trudna sytuacja. Tajemnicze wyznanie zaniepokoiło fanów, którzy od razu zaczęli dopytywać o szczegóły. Dopiero po czasie celebrytka zdecydowała się wyjaśnić, co tak naprawdę się wydarzyło. Okazało się, że chodzi o jej ojca, który przeszedł udar.

Podczas wizyty w PnŚ dostałam telefon, że mój tatuś miał udar podczas jazdy samochodem… ale podjęłam decyzję, że zrobię o tym z wami pogadankę... zapowiedziała Marcela Leszczak na Instagamie.

Marcela Leszczak przeżywa rodzinny dramat

Jak wyjawiła w mediach społecznościowych Marcela Leszczak, jej ojciec miał udar w trakcie jazdy samochodem. Niestety, reakcja świadków była druzgocąca. Zamiast pomóc mężczyźnie, uznano go za nietrzeźwego.

Dużo mam do powiedzenia, między innymi, że zamiast wezwać pogotowie, kazano tacie dmuchać, bo uznali go za nietrzeźwą osobę… przy czym mój tata nie pije nigdy alkoholu, jak ja, albo ja, jak tata - wyznała.

Marcela Leszczak podbija polski show-biznes

Marcela Leszczak wkroczyła do show-biznesu z przytupem dzięki udziałowi w programie "Top Model", gdzie szybko zwróciła na siebie uwagę widzów i jurorów. Finał show otworzył jej drzwi do kariery, pojawiła się w reality show "Miłość na bogato", a także spróbowała sił w aktorstwie, występując w filmie "Wkręceni 2", "7 uczuć" czy "Dziewczyny z Dubaju". Od tamtej pory konsekwentnie buduje swoją markę w mediach.

Dziś jest nie tylko modelką, ale i pełnoprawną influencerką. Na Instagramie chętnie pokazuje kulisy swojego życia, od rodzinnych kadrów po zawodowe projekty i odważne komentarze na temat bieżących wydarzeń. Jej profil śledzą setki tysięcy fanów, a każda publikacja wywołuje niemałe emocje.

