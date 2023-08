Temat numer jeden w światowych mediach obecnie to tragiczna śmierć Paula Walkera . Amerykański aktor zasłynął rolą w serii "Szybcy i wściekli" i zginął właśnie w wypadku samochodowym. Policja bada okoliczności wypadku, które wciąż pozostają niejasne. Przypomnijmy: Jest oficjalne wideo z tragicznego wypadku Paula Walkera Walker miał niebawem rozpocząć zdjęcia do kolejnej części "Szybkich i wściekłych" . W obliczu tragedii reżyser filmu wstrzymał produkcję, a decyzja w tej sprawie ma zapaść po konsultacjach z całą aktorską obsadą. Paul zakończył jeszcze przed śmiercią zdjęcia do dramatu "Hours", który ma mieć swoją premierę już 23 grudnia. Producenci zapewniają, że nie przesuną jej z powodu jego śmierci, gdyż on sam prawdopodobnie by tego nie chciał. Zobacz: Łzy i rozpacz fanów Paula Walkera w miejscu tragicznego wypadku Film "Hours" ma być prawdziwym pokazem kunsztu aktorskiego Walkera, który dotychczas był wprawiony w nieco bardziej rozrywkowych rolach. W produkcji Paul gra zdesperowanego ojca, który podczas huraganu próbuje uratować swoje umierające i podłączone do respiratora dziecko. Trailer zapowiada niezwykle obiecujący i trzymający w napięciu obraz. Kilka tygodni temu Walker udzielił też swojego ostatniego wywiadu, w którym z entuzjazmem opowiadał o roli w "Hours". Na pożegnanie dziennikarz rzucił do niego, że zobaczymy go w ósmej części "Szybkich i Wściekłych", na co aktor odparł, że nie wie, czy tam będzie... Zobaczcie trailer ostatniego filmu i wywiadu Paula Walkera: Galeria zdjęć Paula Walkera: