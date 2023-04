Mandaryna z ukochanym na Gali Popkillery 2023. Para zaskoczyła stylizacjami! ZDJĘCIA

Sandra Kubicka i Aleksander Baron już nie ukrywają swojego uczucia. Pod koniec września w mediach pojawiła się informacja, że piękna modelka spotyka się z jurorem "The Voice of Poland". Portal Pudelek.pl donosił wówczas, że ich związek trwa już jakiś czas, ale Baron nie chce ujawniać, że jest zakochany. Kilka tygodni później Sandra Kubicka i Aleksander Baron potwierdzili plotki, że są parą, a dziś po raz pierwszy wybrali się na oficjalną imprezę. Kto jeszcze pojawił się na evencie domu handlowego? Zobaczcie zdjęcia! Sandra Kubicka i Aleksander Baron na pierwszym oficjalnym wyjściu jako para! Dziś w Warszawie gwiazdy świętowały urodziny domu handlowego Vitkac. Na wielkiej imprezie pojawili się m.in. Małgorzata Socha, Małgorzata Kożuchowska, Doda, Mandaryna, Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Urodziny luksusowego domu handlowego przyciągnęły również Sandrę Kubicką i Aleksandra Barona, którzy po raz pierwszy pozowali do wspólnych zdjęć na ściance. Tak jestem z @alekbaron i tak - jestem zakochana- pisała kilka tygodni temu piękna modelka. Tylko na nich spójrzcie! Fajnie razem wyglądają? Zobacz także: Sandra Kubicka szczerze o Baronie: "Jest cudownym mężczyzną"! Na urodzinowej imprezie pojawiła się również Doda. Na evencie artystka zaprezentowała się w seksownej sukience, która podkreśliła jej świetną figurę. Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Doda śmieje się własnej wpadki na zdjęciu z premiery Równie seksowną kreację zaprezentowała prowadząca "Hotel Paradsie", Klaudia El Dursi . Gwiazda randkowego show Telewizyjnej Siódemki wybrała czarny kostium z odkrytymi plecami. Fajny look? Naszym zdaniem bardzo. Zobacz także: "Hotel Paradise":...