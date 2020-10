Mandaryna zdradziła, jakie alimenty na dzieci płaci Michał Wiśniewski. To zaskakująco niska kwota

Marta Wiśniewska była drugą żoną Michała Wiśniewskiego. Para doczekała się dwójki dzieci: Xaviera i Fabienne. Obecnie syn gwiazdora „Ich Troje” jest już dorosły, a córka ma 17 lat. Po wielu latach Mandaryna zdecydowała się ujawnić, jakie alimenty na swoje dzieci faktycznie płaci wokalista. Marta Wiśniewska wzięła udział w kampanii społecznej „Prawo bez strachu”, gdzie zaskoczyła szczerymi wyznaniami na temat rozwodu z liderem „Ich Troje”. Zaskakujące są kwoty alimentów na dzieci!

Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski byli małżeństwem w latach 2002-2006. Ich rozwód odbył się bardzo szybko, a rozprawa trwała zaledwie parę minut. Po rozstaniu dzieci zamieszkały z matką i zostały im zasądzone alimenty w kwocie 5 tys. zł. Teraz Mandaryna zdradziła, ile faktycznie Michał Wiśniewski płaci na dwójkę swoich dzieci:

Alimenty to była ciężka sprawa. Panowie lubią migać się od płacenia na dzieci. Miałam z tym duże problemy, bo jak mój mąż wykazywał jakąkolwiek dobrą wolę i przesyłał 200 zł, to nie mogłam za bardzo nic z tym zrobić... Sąd powiedział, że to jego dobra wola, a skoro nie ma nic na siebie, to jest biednym człowiekiem. Ja mam się zadowolić, że raz na miesiąc przelewa mi na konto 200 czy 300 zł na dwójkę dzieci – powiedziała Mandaryna na konferencji.