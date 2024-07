Druga edycja "X-Factor" zakończyła się zwycięstwem Dawida Podsiadły, ale to nie o nim będzie teraz głośno. Ewelina Lisowska, która była najbardziej charyzmatyczną postacią tej edycji muzycznego show już za dwa tygodnie wyda swoją debiutancką płytę. 14 sierpnia do Empików w całym kraju trafi album sygnowany imieniem i nazwiskiem Eweliny, na którym znajdzie się sześć premierowych piosenek. Będzie to przy okazji przedsmak tego, co usłyszymy późną jesienią, na albumie długogrającym.

Ewelina Lisowska jako jedna z nielicznych uczestników talent-show prześledziła karierę swoich poprzedników i wyciągnęła wnioski z popełnionych błędów przez Michała Szpaka czy Adę Szulc. Wokalistka zamiast lansować się na salonach, zamknęła się w studio, po to by móc pojawiać się w mediach ponownie i promować gotowy materiał. Dobra decyzja.

A tak wyglądała okładka debiutanckiej płyty Eweliny. Robi wrażenie?

Kilka dni temu Ewelina pokazała jak wyglądała okładkowa sesja od kulis:

Przypomnijmy też wszystkie wcielenia Eweliny w "X-Factor":