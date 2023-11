Ewa Farna spodziewa się swojego pierwszego dziecka! Gwiazda o tym, że jest w ciąży powiadomiła swoich fanów pod koniec lutego, gdy na jej profilu na Instagramie ukazał się klip do piosenki "Ta o nás", w którym można było zobaczyć ciążowy brzuch Ewy.

Ciężarna Ewa Farna w Warszawie

Choć artystka jest już w zaawansowanej ciąży, nie zwalnia tempa. Rezygnowała tylko z udziału w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now", ale za to pod koniec lutego pojawiła się na koncercie "Artyści przeciw nienawiści", niedawno wraz z mężem bawiła się na muzycznej gali w Czechach, a teraz jest w Polsce na targach kosmetycznych! Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia w naszej galerii.

