Ewa Farna jest w ciąży! Gwiazda przez kilka miesięcy ukrywała swój stan, a o tym, że spodziewa się dziecka dowiedzieliśmy się dzięki teledyskowi do jej piosenki "Ta o nás". Ewa w swoim nowym klipie po raz pierwszy pokazała fragmenty swojego wesela oraz podróży poślubnej. To właśnie na filmiku z podróży można było dostrzec jej ciążowy brzuch.

Ewa i jej mąż Martin Chobot będą mieli syna. Wiadomo już, że piosenkarka postanowiła urodzić nie w Polsce, ale w Czechach. Nie podała jeszcze jak będzie miał na imię jej syn. Gwiazda czeka na poród, ale w oczekiwaniu na ten wielki dzień cieszy się wolnymi chwilami. Na swoim Instagramie pokazała właśnie niezwykłe zdjęcie z jednego ze swoich wyjazdów. Na zdjęciu widzimy Ewę kąpiącą się w jeziorze.

Tutaj jestem. Bez makijazu, bez fryzury, bez filtrow a pomimo to kochana❤️. Przez rodzine, faceta i sama siebie. Tak, lubie siebie i kazda z nas powinna. Uswiadamiac sobie swoje wady i pracowac nad nimi, ale tez potrafic zobaczyc swoje plusy????????. Ja na przyklad lubie swoje dlugie i geste rzesy.???????? (sorry, nie ma emoji oka z rzesami????). Czesto wrzucamy tutaj piekne zdjecia, bo lubimy siebie widziec w lepszym swietle.

Rownowaga powinna istniec tez na Instagramie a wiec trzeba pokazywac realia.

Albo lepiej- poprostu polubic to, jak jest naprawde. Bo przeciez rzeczywistosc jest taka, jak sie zdecydujemy ja widziec???? (i znow oczko pasuje tutaj no). Czyli drogie Kobitki, zycze Nam bysmy siebie polubily na instagramie i w rzeczywistosci. Bo jestesmy spoko - napisała Ewa ( pisownia oryginalna).