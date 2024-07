Adam Darski czyli popularny Nergal to jeden z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów polskiego show-biznesu. Palenie Biblii na scenie, ostre wypowiedzi o kościele katolickim i śmiałe podejście do tematów związanych z seksem czyni go ulubieńcem mediów i tabloidów. Przypomnijmy: Nergal będzię dawał korepetycje z seksu?

Nergal ma też jednak swoją łagodną stronę. Ostatnio pochwalił się na Facebooku zdjęciem ze swoją ukochaną mamą - trzeba przyznać, że podobieństwo jest uderzające, a i przy matce Adam wygląda jakoś mniej... diabelsko ;) Pochwalił się również, że mama przygotowała mu pyszny krem z dyni, który zabrał ze sobą do Warszawy w słoiku - dodając ironicznie, że jest już prawdziwym "słoikiem".

Nergal z matką. Słodko razem wyglądają?

