Klaudia Klimczyk, znana jako Mama na obrotach, wywołała niemałe emocje, publikując swoje zdjęcia sprzed dwóch lat i zestawiając je z aktualną sylwetką. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki humorystycznym filmikom o codzienności matki, zdecydowała się podzielić swoją historią z fanami. Jak sama przyznaje, w 2024 roku ważyła aż 135 kg. Dziś jej waga to 90 kg, co oznacza utratę aż 45 kg. Mama na obrotach musiała się podzielić tym wyjątkowym sukcesem. Na nowych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać.

Spektakularna metamorfoza Mamy na obrotach

Klaudia Klimczyk otwarcie mówi o tym, że nie zaczęła swojej drogi od rygorystycznej diety ani ćwiczeń na siłowni. Mama na obrotach zdradzała sekrety swojej przemiany nie raz. Kluczowe okazały się regularne ćwiczenia, zmiana codziennych nawyków żywieniowych i utrzymywanie deficytu kalorycznego. Takie podejście pomogło jej zrzucić aż 45 kg w dwa lata. Metamorfoza podyktowana była także problemami zdrowotnymi. Influencerka przyznała, że przy nadwadze zmagała się z silnym bólem pleców, który ustąpił dopiero po utracie kilogramów. Wszystko zaczęło się od radykalnej decyzji, nie od diety czy siłowni. Najważniejszy był impuls i postanowienie, że chce dla siebie lepszego życia.

Te same spodnie ta sama baba ale zupełnie inne życie. 135 kg tyle najwięcej ważyłam w 2024 roku… -45 kg obecnie 90kgI wiesz co jest najlepsze? To nie zaczęło się od idealnej diety nie zaczęło się od siłowni. Zaczęło się od decyzji kur..! Chcę dla siebie lepiej! napisała dosadnie Mama na obrotach

Influencerka przyznaje, że pojawiały się chwile zwątpienia i kryzysy, gdy chciało się „zjeść wszystko” albo „nie chciało się ruszyć z kanapy”. Jednak determinacja i systematyczność pozwoliły jej krok po kroku osiągnąć cel.

Nie było idealnie były dni, kiedy chciało się żreć wszystko. Były momenty, kiedy nie chciało się ruszyć dupy z kanapy. Ale robiłam swoje krok po kroku. I dziś stoję tu i dalej w drodze. Bo to nie jest meta. To jest nowe życie. - dodała influencerka.

Mama na obrotach motywuje

Zdjęcia najnowszej metamorfozy Mamy na obrotach spotkały się z ogromnym odzewem nie tylko wśród jej fanów. Spektakularną metamorfozę Klaudii Klimczyk skomentowała też Agata Młynarska, która również jest pod wrażeniem sukcesu influencerki. Z kolei obserwatorki podkreślają, że podziwiają Mamę na obrotach za samodyscyplinę i ogromny wysiłek:

Brawo!!! Wielka rzecz!!! - napisała Agata Młynarska

Brawo, gratulacje przemiany i wysiłku włożoneg. Szacun.

Najbardziej hot to jest jakie korzyści zdrowotne ma taka przemiana

Ooo wow, przede wszystkim brawa za samodysplinę

Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Brawo!

