Klaudia Klimczyk, znana w sieci jako "Mama na obrotach", zdobyła popularność dzięki komediowym nagraniom publikowanym na TikToku. Z czasem jej działalność objęła także inne platformy, a sama influencerka rozwinęła się również jako stand-uperka. W ostatnim roku ogromne zainteresowanie wzbudziła jej spektakularna przemiana. Klimczyk schudła aż 40 kg, dokumentując swoją drogę do zdrowia i lepszego samopoczucia w mediach społecznościowych.

Mama na obrotach zdradza prawdę o swojej metamorfozie

Na Instagramie Klaudia regularnie dzieli się postępami – zdjęciami i filmikami z treningów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że zrezygnowała z przetworzonego jedzenia i znacząco zwiększyła aktywność fizyczną. W efekcie zrzuciła aż 40 kg! W opublikowanym niedawno nagraniu otwarcie opowiedziała o swojej metamorfozie, która – jak zaznacza – nie była podyktowana presją społeczną, lecz potrzebą poprawy stanu zdrowia.

Ale dlaczego ty w ogóle to zrobiłaś? Przecież zawsze mówiłaś, że wygląd i waga ci nie przeszkadzały!! I to prawda…. Nie nienawidziłam swojego ciała. Nie chowałam się. Nie robiłam tego ''bo ktoś kazał''. Ale do zmian… trzeba dojrzeć

Jak przyznała, zmianę dotychczasowego stylu życia wymusiły na niej doskwierające coraz bardziej problemy zdrowotne.

U mnie nie był to impuls. To był moment, kiedy zaczęło boleć coś więcej niż opinie ludzi. Kręgosłup. Zmęczenie. Brak siły. Zdrowie wcześniej nie krzyczało…tylko szeptało. Z czasem zaczęło mówić coraz głośniej. I wtedy zrozumiałam jedno: można akceptować siebie i jednocześnie chcieć dla siebie lepiej

Klaudia Klimczyk zmieniła się nie do poznania

Zdjęcia sprzed przemiany, które Klaudia opublikowała na swoim profilu, zaskoczyły wielu internautów. Różnica w wyglądzie jest ogromna, ale jak sama zaznacza – to nie kilogramy były najważniejsze.

Ta metamorfoza nie jest o wadze. Jest o decyzji. O tym momencie, kiedy w środku coś kliknie i mówisz: ''dobra, teraz ja''

Pod postami Mamy na obrotach pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy gratulowali jej odwagi i determinacji. Wielu z nich podkreślało, że Klaudia jest dla nich ogromną inspiracją.

Jesteś wspaniała bez względu na rozmiar! Ale szacunek wielki za dyscyplinę

Sztos inspiracja, brawo za zacięcie. Czekam na porównanie w 2026, będzie petarda

Gratuluję, jesteś inspiracją i świetna motywacją

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz wzięli ślub! Do sieci trafiły zdjęcia z uroczystości